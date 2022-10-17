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ВИДЕО ⟩ На охваченное коррупционным скандалом Кохтла-Ярвеское горсобрание обрушился град вотумов недоверия

Эрик Гамзеев
, журналист
На охваченное коррупционным скандалом Кохтла-Ярвеское горсобрание обрушился град вотумов недоверия
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Тоомаса Наэля не желают больше видеть на посту мэра Кохтла-Ярве ни коалиция, ни оппозиция.
Тоомаса Наэля не желают больше видеть на посту мэра Кохтла-Ярве ни коалиция, ни оппозиция. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На внеочередной сессии Кохтла-Ярвеского горсобрания, охваченного коррупционным скандалом, семь депутатов неофициального властного союза внесли вотум недоверия мэру Тоомасу Наэлю. Недоверие возглавляемому им городскому управлению хотят выразить также десять депутатов от оппозиции. В общем на одном заседании было представлено семь вотумов недоверия.

Заявление о выражении недоверия Тоомасу Наэлю представили четыре депутата от "Restart Kohtla-Järve" Янек Пахка, Маре Роозилехт, Виктор Андреев и Хендрик Агур, два депутата от Партии реформ Даниил Стародубцев и Светлана Владимирова, а также Евгений Салтыков, избранный в горсобрание от избирательного союза "Progress".

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