ВИДЕО ⟩ На охваченное коррупционным скандалом Кохтла-Ярвеское горсобрание обрушился град вотумов недоверия

Заявление о выражении недоверия Тоомасу Наэлю представили четыре депутата от "Restart Kohtla-Järve" Янек Пахка, Маре Роозилехт, Виктор Андреев и Хендрик Агур, два депутата от Партии реформ Даниил Стародубцев и Светлана Владимирова, а также Евгений Салтыков, избранный в горсобрание от избирательного союза "Progress".