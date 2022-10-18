В деревне Эбавере, что около Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа поставили краеугольный камень мощному заводу биометана.
Сельскохозяйственные отходы превращат в зелёное топливо
Паевое товарищество Bioforce Production, которое стрoит завод в Эбавере, уже имеет один подобный завод, работающий недалеко от Вяйке-Маарья, в Аравете. Химический состав биометана такой же, как у природного газа, следовательно, он годится как для производства тепло- и электроэнергии, так и для автомобильного топлива. Только биометан не надо качать из недр и покупать из-за границы, а его производят из различных отходов. Самый мощный завод биометана, например, находится в Кунда, при заводе древесной пульпы фирмы Эстониан Целл. Там производят этот газ из отходов деревообработки, точнее из сточных вод завода. Завод по производству биометана в Эбавере – седьмой в Эстонии.
«Заводы, которые работают в Ойсу, Винни, Илматсалу, Кыо и Кунда, производят в конечном счёте примерно 10 процентов от потребности газа Эстонии. Этот завод, будет производить примерно один процент от потребности страны,» сказал председатель правления ПТ Bioforce Production Хенри Ульяс.
Bioforce Production инвестирует в этот завод около 10 миллионов евро. Это окУпится примерно за восемь лет. Учтено и то, что со временем цена на газ вернётся на более низкий уровень, сказал Хенри Ульяс. Сейчас биржевая цена ста кубометров газа более двухсот евро, нормальная же цена, по его словам, должна быть ниже ста евро. Газ, который будет произведён в Эбавере, будет использован в качестве горючего для городских автобусов Таллинна.
«Да, так как другая наша фирма, Bioforce Инфра, уже давно сотрудничает с таллиннской горуправой, то вполне логично, что мы продаём газ через свои заправки своим партнёрам. Мы и сейчас заправляем городские автобусы Таллинна. Сейчас заложили краеугольный камень в фундамент компрессорной станции. Газ будет сжиматься и потом перевозиться автоцистернами в столицу,» добавил Ульяс.
На заводе и на транспорте как сырья, так и сжатого газа получат работу около 10 человек. Но транспорт сырья, то есть навоза, сопровождается неприятным запахом, при производстве газа образуются соединения, имеющие не очень приятный запах. Как местные жители относятся к этому?
«На самом деле – хранилища навозной жижи не будут уже вонять, сельское хозяйство не будет загрязнить воздух с метаном, который на самом деле – опасный парниковый газ. Кроме того, мы вернём фермерам так называемый дигестат, где сохранились все компоненты, которые нужны в качестве удобрения, но тот продукт практически не пахнет. То есть, мы значительно уменьшаем экологический след производства мяса и молока,» отметил Ульяс.
Сырьё, в основном, это навозная жижа из молочных ферм, кроме того, остатки силоса и другого корма, а также остатки зерна и картофеля. Всё, что остаётся в сельском хозяйстве, можно использовать в этом заводе. В год используется примерно 130 тысяч тонн, энергии производится 35 гигаватт, что примерно 3 с половиной миллионов кубометров биометана.