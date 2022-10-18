Сельскохозяйственные отходы превращат в зелёное топливо

«Да, так как другая наша фирма, Bioforce Инфра, уже давно сотрудничает с таллиннской горуправой, то вполне логично, что мы продаём газ через свои заправки своим партнёрам. Мы и сейчас заправляем городские автобусы Таллинна. Сейчас заложили краеугольный камень в фундамент компрессорной станции. Газ будет сжиматься и потом перевозиться автоцистернами в столицу,» добавил Ульяс.

На заводе и на транспорте как сырья, так и сжатого газа получат работу около 10 человек. Но транспорт сырья, то есть навоза, сопровождается неприятным запахом, при производстве газа образуются соединения, имеющие не очень приятный запах. Как местные жители относятся к этому?

«На самом деле – хранилища навозной жижи не будут уже вонять, сельское хозяйство не будет загрязнить воздух с метаном, который на самом деле – опасный парниковый газ. Кроме того, мы вернём фермерам так называемый дигестат, где сохранились все компоненты, которые нужны в качестве удобрения, но тот продукт практически не пахнет. То есть, мы значительно уменьшаем экологический след производства мяса и молока,» отметил Ульяс.