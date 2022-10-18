ПЕРСОНА ⟩ Александр Лупанов: местные люди должны защитить свой дом

- Люди занимаются своими делами, работают, растят детей. Раз в неделю, как правило, у нас проходит небольшой сбор здесь, в здании. Во-первых, делимся информацией, во-вторых, решаем какие-то другие проблемы - оборудование, снаряжение, может быть, обучения. Кто-то хочет на какие-то курсы пойти. Раз в два месяца проходят небольшие учения как в составе Нарвского отделения, так и в составе всей дружины или Северо-Восточного оборонительного округа.

Кайтселийтчики в Нарвской крепости. На переднем плане - командир роты Александр Лупанов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

- Почему люди в Нарве вступают в вашу организацию? Я думаю, что психологически это сложнее, чем, например, в других регионах страны.

- Я в этой должности нахожусь в Нарве шесть лет. Я сюда вообще пришел не как командир роты, а как инструктор, чтобы привлечь новых участников. Как правило, присоединяется в основном молодежь - школьники гимназических классов, начиная с 16 лет. Я думаю, что они поняли, что вообще происходит в Эстонии. Хотят почувствовать, что такое жизнь военного, и узнать, как себя подготовить к службе в армии в качестве солдата. И приходят не только мальчики, но и девочки.

Какая-то часть этих ребят хоть и перестают быть активными, потому что, понятно, у них университет, новая работа, семья, но многие из них связывают свою жизнь именно с обороной, с тотальной обороной Эстонии. Это полиция, погранцы, охрана, чиновники в тюремных организациях, те же самые военные.

А вторая группа - это те, кому не удалось пройти срочную службу, но они понимают, что они - часть нашего государства. И все-таки военная повинность у них существует, даже где-то они приписаны к каким-то мобилизационным подразделениям. И почему бы не состоять на учете здесь, в местном отделении? На самом деле, намного удобнее пройти подготовку здесь, пойти на службу со своими знакомыми ребятами.

- Это, наверное, одна из самых надежных систем обороны, так как ты идешь со своими друзьями и знакомыми. То есть там на самом деле все за одного и один за всех.

- Да.