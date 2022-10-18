КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ День слуха в Кохтла-Ярве

Это слова, которые люди часто произносят, когда приходят в "Kuulmisbuss".

Слух пропадает постепенно, и человек, сам того не замечая, понемногу к этому привыкает. Сначала он задается вопросом: «Почему я не понимаю, что он говорит?» Он включает телевизор все громче и громче – так, что это мешает членам семьи и соседям. Он чувствует себя некомфортно в компании, потому что все издают лишь какой-то непонятный шум. Нет смысла идти в театр, потому что актеры говорят слишком тихо.

День слуха 21 октября с 11.00 до 16.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

Иногда человек даже купил слуховой аппарат, но все равно не слышит, потому что его никогда не настраивали и не учили правильно им пользоваться.

Решение – прийти на День слуха, который состоится 21 октября с 11.00 до 16.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

Мы проверим ваш слух, посоветуем, что делать, и проверим ваши слуховые аппараты (если они у вас есть). Регистрация и информация: Эстонское общество слабослышащих, 6616 394, info@vaegkuuljad.ee