ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Правительство одобрило повышение семейных пособий

По словам министра социальной защиты, подведомственные учреждения Министерства социальных дел делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную выплату пособий. "Мы уже ранее говорили о том, что между принятием закона и вступлением изменений в силу запланировано так мало времени, что его не хватает на разработку и тестирование информационных систем. Электронное государство на некоторое время отступает в прошлое, Департамент социального страхования начнет вручную обрабатывать документы, связанные с выплатой пособий на молодых людей до достижения ими 24 лет. Разработка систем требует времени, поскольку полностью меняется логика выплаты пособия, которая до нынешнего времени связана с учебой ребенка", - пояснила Рийсало.

Если из-за обработки документов вручную возникнут неточности в суммах или сроках выплаты, получателям пособия будет выплачена пеня.

Чтобы выполнить все необходимые ИТ-разработки для реализации проекта в полном масштабе, государство будет вынуждено отказаться от планов по завершению части других проектов. Одним из примеров является разработка пенсионной услуги, финансируемой Европейским социальным фондом. Ее прекращение требует возврата более 100000 евро, которые уже были выплачены государству в составе почти полумиллиона евро, отведенных на разработку услуг. Такие же расходы в будущем должны быть запланированы в государственном бюджете.

К 2026 году дополнительные расходы на семейные пособия увеличатся почти до 226 миллионов евро. Общая стоимость проекта оценивается министерством почти в 521 миллион евро.