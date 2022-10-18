ЦЕННЫЙ СОВЕТ ⟩ Как составлять здоровое меню для всей семьи

Однако большинству людей следует сократить количество употребляемых в пищу мясных продуктов, булок, сладостей и сухих закусок. "На вершине пирамиды изображены сладости и различные соленые или сладкие сухие закуски, но их не обязательно есть - они находятся там для того, чтобы показать, какое количество нельзя превышать", - объяснила Питси.

А вот натуральных сахаров, по словам эксперта по питанию, опасаться не нужно. "Ведь сахара присутствуют даже во фруктах и продуктах из зерновых культур. Содержащаяся в молоке лактоза тоже представляет собой сахар. Эти сахара мы тратим на выработку энергии. Избегать следует тех сахаров, которые добавляются в продукты, например, в прохладительные и сокосодержащие напитки, конфеты, пирожные, сладости. В случае таких продуктов проблема состоит в том, что они дают много энергии, но бедны витаминами, минеральными веществами и клетчаткой. Если человек ест сладкое вместо чего-то другого, он лишает свой организм необходимых питательных веществ, поскольку сладкое не удовлетворяет потребность организма в этих веществах. А если он ест сладкое в дополнение к другой пище, он может запросто получать переизбыток энергии, что будет выражаться в лишних килограммах вокруг талии или на бедрах", - прокомментировала Питси.

По ее словам, самый простой способ отказаться от сладкого - это просто не покупать его с собой. "Составление недельного меню тоже очень помогает и позволяет избегать эмоциональных покупок пищевых продуктов. Если вы будете покупать продукты исходя из пирамиды питания, у вас всегда будет достаточное количество полноценных перекусов, и если вам захочется печенья или конфет, утолить это желание поможет фрукт. Если продержаться так пару недель, сильной тяги к сладкому уже не будет", - посоветовала Питси.