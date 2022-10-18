Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. Он находится у власти почти треть своей жизни - и явно не собирается от нее отказываться. Правда, от знаменитой путинской "стабильности", ради которой россияне последовательно отказались от всех своих прав и свобод, давно ничего не осталось. Именно Путин был тем, кто решил начать захватническую войну в Украине - и все еще продолжает ее (хоть и явно проигрывает). Спецкор "Медузы" Андрей Перцев выяснил, как теперь подчиненные Путина относятся к своему начальнику.
ЗА РУБЕЖОМ ⟩ "Перед ним страх до усрачки. Но страх без уважения". Владимиру Путину - 70 лет
"Страх перед ним до усрачки. Но это страх без уважения. Уважения [к Путину] нет уже пару-тройку лет", - считает собеседник "Медузы", близкий к правительству. О таких настроениях в кабинете министров рассказали еще два собеседника, близких к правительству, и один источник, близкий к Кремлю.
"Каждые 48 часов происходит херня"
По их словам, отношение к президенту резко испортилось после повышения пенсионного возраста в 2018 году, которое, согласно соцопросам, не поддержало большинство россиян. Формально кабинет министров обновился в 2020-м, когда премьером вместо Дмитрия Медведева стал Михаил Мишустин, но многие работники среднего звена работают в правительстве много лет. И они помнят, что последствия от пенсионной реформы, согласованной и одобренной Путиным, Кремль переложил именно на правительство - и в падении рейтингов власти виноватыми в итоге объявили именно правительство. "При слове "рейтинги" люди [в правительстве] вздрагивают до сих пор", - рассказывает один из источников "Медузы", близких к правительству.
В следующие годы ситуация только ухудшалась. По словам собеседников "Медузы", постепенно президент перестал предупреждать министров о том, что именно он планирует сделать в ближайшем или отдаленном будущем. "Еще недавно вице-премьеры и министры работали для президента хотя бы гуглом. Он им озвучивал сценарии, которые считал вероятными, и спрашивал: "А если так поступить - каких последствий ждать? А если так - что потом будет?". Сейчас этого нет", - комментирует источник, близкий к правительству.
По его словам, после начала пандемии ковида Путин (как известно, он очень опасается за свое здоровье) окончательно отказался от консультаций с правительством - и все ключевые решения начал принимать сам после краткого обсуждения с самым "ближним кругом" (считается, что в последние годы в него в первую очередь входит руководство спецслужб и силовых ведомств). "[После начала пандемии] все сваливается на голову без предупреждений", - говорит один из собеседников "Медузы".
В качестве примера источники приводят ставшие мемом "меры поддержки" россиян во время ковида - а именно "нерабочие дни с сохранением заработной платы" и поддержку многодетных семей. "Президент может [подобное] неожиданно заявить. [Сделать] жест широкой души, так сказать. А потом начинается лихорадочный поиск [денег на его выполнение] - откуда их выдернуть", - пояснил один из высокопоставленных источников "Медузы".
По его утверждению, еще несколько лет назад Путин действовал противоположным образом: сначала выслушивал предложения от ведомств, затем выбирал, какое предложение кажется ему оптимальным.
Вместе с тем близкие к правительству собеседники отметили, что министры не решаются спорить с Путиным даже при самых "неожиданных" решениях. И делают это именно из-за страха: "Когда арестовали Улюкаева, все всё поняли".
Близкие к правительству источники добавили: этот же страх - а также нежелание Путина слышать от подчиненных о проблемах - приводит к тому, что многие чиновники серьезно приукрашивают действительность в докладах президенту. Например, не сообщают о реальных последствиях санкций для экономики. "Каждые 48 часов происходит какая-то херня, никто толком ничего не понимает. До исполнителей все доводится в последний момент", - емко описал ситуацию источник "Медузы", близкий к Кремлю.
"Проигрывать он не умеет. Признавать, что проигрывает, - тем более"
Все эти проблемы усугубились после начала войны. Как ранее писала "Медуза", многие даже самые высокопоставленные чиновники до последнего момента не знали о начале полномасштабного вторжения. Кроме того, по оценке источников, после 24 февраля президент потерял интерес к "мирным делам", а его "ближний круг" стал еще теснее. Теперь, по информации "Медузы", на решения президента хотя бы отчасти могут повлиять только члены Совета безопасности (СБ), да и то далеко не все. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы "Медузы" на момент публикации не ответил.
"Довольных Путиным, наверное, почти нет. Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций. "Ястребов" не устраивают темпы "спецоперации". Они думают, что можно действовать решительнее", - говорил еще в мае 2022-го источник "Медузы", близкий к Кремлю.
Спустя месяцы настроения гражданских чиновников и "ястребов" мало изменились. При этом позиция Путина - по мере того, как неудачи России на фронте растут, - дрейфует в сторону мнения "партии войны" (то есть высокопоставленных сторонников дальнейшей эскалации), а настрой представителей "партии мира" стал еще более пессимистичным.
Собеседник "Медузы", близкий к правительству, уточнил, что работы у кабинета министров с тех пор только прибавилось: "Объявлена мобилизация, а денег на нее в бюджете, естественно, не запланировано".
Мобилизация доставляет неприятности и политическому блоку АП (администрации президента). По словам близкого к нему источника, в Кремле понимают: насильственный призыв на войну сотен тысяч россиян немедленно ударил по рейтингу президента (даже по открытым данным он снизился на 6%). "А с нас спрашивают: почему упало, а как повысить?" - говорит собеседник.
Политтехнолог, сотрудничающий с АП и администрациями сразу нескольких российских регионов, подтвердил эту информацию. По его словам, до начала мобилизации власти не фиксировали заметных протестных настроений в регионах. "Но [теперь] ситуация совсем другая: Россия до [начала мобилизации] и после - это две разных страны", - подчеркнул он.
Источники, близкие к Кремлю, а также собеседник, знакомый с людьми, входящими в окружение Путина, отметили, что сейчас президент "не может дать образ будущего" даже самым высокопоставленным чиновникам и крупнейшим бизнесменам: "Эти люди страдают из-за санкций, теряют огромные средства. Но им совершенно неясно, сможет ли Кремль все это компенсировать".
В результате, считают собеседники "Медузы", "вертикаль власти" в России начинает "плыть и разваливаться". Например, российские губернаторы принялись открыто заявлять, что у них нет денег на выполнение обещаний Москвы, а создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров открыто (и очень жестко) критикуют силовые ведомства.
"Сейчас, например, [мэр Москвы Сергей Собянин] объявляет, что бюджет города окажет поддержку семьям мобилизованных. Такие рекомендации поступили из АП и другим губернаторам, чтобы те снижали социальную напряженность. Но денег у большинства глав на это нет. А действия Собянина коллеги из других регионов воспринимают, скорее, негативно: "Иди-ка ты, Сергей Семенович, со своим пиаром", - пояснил источник, близкий к АП.
Как и в случае с сотрудниками правительства, российские высокопоставленные чиновники не позволяют себе негативно высказываться по отношению к Путину, отмечают собеседники "Медузы". "Кто же его посадит? Это уже памятник", - иронизирует один из них.
Как "памятник" собирается заканчивать войну, представителям российского истеблишмента неясно. Несколько высокопоставленных собеседников "Медузы" тоже испытывают тревогу по поводу рассуждений Путина о ядерном ударе на фоне успехов украинской армии на фронте. "Проигрывать он не умеет, - говорит один из них. - Признавать, что проигрывает, - тем более".
Следите за новостями: Meduza.io
Михкельсон: взрывы на Крымском мосту приблизили день победы
Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил "Postimees", что этого дня ждали очень давно.
По словам Михкельсона, как только флагман Черноморского флота "Москва" ушел на дно 14 апреля, взгляды были устремлены на Крымский мост, а украинская почтовая служба даже подготовила дизайн марки. "Завершившие день рождения Путина взрывы на Крымском мосту стали особенно приятной новостью для Украины, которая борется за свою свободу, и для всех ее сторонников, - сказал политик добавив, что недооценивать Россию все же нельзя, а эйфорию от победы нужно укротить. - При этом трудно спорить с тем, что операция на мосту через Керченский пролив - это очень большая моральная, символическая и, безусловно, военная победа Украины".
Он отметил, что, по мнению ряда международных экспертов, это одна из самых впечатляющих диверсионных атак в новейшей истории. "Россия пугала мир газопроводом "Северный поток", но получила ответный удар во много раз сильнее. И это по двум причинам. Во-первых, недавно в России было объявлено, что Крымский мост защищен от любого нападения. Как оказалось, это не так. Самая символичная инфраструктура России взлетела на воздух на глазах у всего мира. Во-вторых, обрушение моста в результате взрыва символизирует крах империалистических амбиций путинской России", - добавил Михкельсон.
Временно оккупированный Крымский полуостров вместе с Севастополем и мостом через пролив, по мнению Михкельсона, являются наиболее яркими символами желания путинской России восстановить былую славу Российской империи путем силового переноса границ: "Аннексия Крыма в феврале 2014 года прошла безболезненно и создала у многих россиян впечатление, что восстановление Путиным империи - лишь вопрос времени. Победный марш, и никакого сопротивления. Так они и пошли на Киев 24 февраля 2022 года, так как верили в возможность парада победы. Однако мужественное сопротивление украинцев и успешное контрнаступление вместе с разрушением Крымского моста доказывают, что империи зла есть достойное противодействие".
- Взрывы на Крымском мосту поднимают боевой дух украинцев, вызывают страх и панику у оккупантов, усиливают возможность победы Украины в глазах тех, кто еще в ней сомневается. Прекращение движения по этому мосту существенно затрудняет для России сосредоточение дополнительных сил в направлении Херсона, что, в свою очередь, помогает украинцам продолжить успешное наступление с целью освобождения Херсона и, например, начать еще и новое наступление в направлении Мелитополь - Бердянск", - рассуждает Михкельсон.
По его мнению, взрывы на Крымском мосту имеют такой мощный эффект, что любому российскому пропагандисту нелегко будет объяснить потери: "Конечно, сейчас прозвучат угрозы возмездия вплоть до ядерного удара, но в этом нет ничего нового. Скорее, это обостряет возможную напряженность внутри и вокруг Кремля, одновременно под удар могут попасть руководители военных и спецслужб, которые не смогли предотвратить взрывы. В любом случае инициатива в этой войне в руках украинцев, цель которых бесспорна - освобождение родины от оккупантов. Керченские взрывы приблизили день победы".