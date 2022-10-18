ЗА РУБЕЖОМ ⟩ "Перед ним страх до усрачки. Но страх без уважения". Владимиру Путину - 70 лет

Как и в случае с сотрудниками правительства, российские высокопоставленные чиновники не позволяют себе негативно высказываться по отношению к Путину, отмечают собеседники "Медузы". "Кто же его посадит? Это уже памятник", - иронизирует один из них.

Как "памятник" собирается заканчивать войну, представителям российского истеблишмента неясно. Несколько высокопоставленных собеседников "Медузы" тоже испытывают тревогу по поводу рассуждений Путина о ядерном ударе на фоне успехов украинской армии на фронте. "Проигрывать он не умеет, - говорит один из них. - Признавать, что проигрывает, - тем более".

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Михкельсон: взрывы на Крымском мосту приблизили день победы

Марко Михкельсон. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил "Postimees", что этого дня ждали очень давно.

По словам Михкельсона, как только флагман Черноморского флота "Москва" ушел на дно 14 апреля, взгляды были устремлены на Крымский мост, а украинская почтовая служба даже подготовила дизайн марки. "Завершившие день рождения Путина взрывы на Крымском мосту стали особенно приятной новостью для Украины, которая борется за свою свободу, и для всех ее сторонников, - сказал политик добавив, что недооценивать Россию все же нельзя, а эйфорию от победы нужно укротить. - При этом трудно спорить с тем, что операция на мосту через Керченский пролив - это очень большая моральная, символическая и, безусловно, военная победа Украины".