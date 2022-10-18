Рауль Ребане: Как Путин проиграл Великую Отечественную войну

Это же происходит сейчас с Россией. Война в Украине - и особенно поражение в этой войне - вытеснит образ Отечественной войны. Ежедневные бои убивают идеологический груз Путина. Российская армия сама превращает Отечественную войну просто в историческое событие. После периода путинского правления важным событием будет не Сталинград-1942, а Буча-2022. Она ближе и болезненнее.

На фоне нынешних ужасов войны, грабежей и убийств в Украине бессмысленно говорить о русском солдате как об освободителе. На руках у символа современного российского солдата - не ребенок, как на монументе в берлинском Трептов-парке, а холодильник. Образы нынешней видео- и фотовойны сильнее, чем у старой войны, и они насквозь негативные.

Изменение имиджа войн очень важно и для государств вроде нас. Оно подтверждает правильность стратегии, которой мы придерживались относительно памятников и памятных знаков. Нас и большинство других стран направляет уже война в Украине, а не Вторая мировая.

Очень сложной является теперешняя ситуация для той части русского народа, которая еще верит Путину, оправдывает войну в Украине и до сих пор считает Великую Отечественную войну центральной точкой истории. Переобучение этих людей будет очень болезненным и долговременным, а некоторые из них так и не переучатся.

Вокруг же России вынуждены принимать другие решения. Например, Украина в 2015 году отказалась от использования термина "Великая Отечественная война", и там данное понятие используется теперь и вовсе для описания борьбы украинского народа с российской инвазией.

Трансформация значения Великой Отечественной войны принесет с собой многое. Например, большая часть военных культурных творений со временем превратится в пропагандистскую макулатуру или архивные ленты, большинство которых демонстрироваться больше не будут.