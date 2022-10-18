Очень сложной является теперешняя ситуация для той части русского народа, которая еще верит Путину, оправдывает войну в Украине и до сих пор считает Великую Отечественную войну центральной точкой истории. Переобучение этих людей будет очень болезненным и долговременным, а некоторые из них так и не переучатся, констатировал Рауль Ребане в ежедневном комментарии "Vikerraadio".
Рауль Ребане: Как Путин проиграл Великую Отечественную войну
В октябре 2018 года как в СМИ, так и в социальных сетях большое оживление вызвало мнение молодого члена EKRE об Адольфе Гитлере. В прямой студии "Postimees" он сказал, что Гитлер хорошо строил шоссе и вообще был молодцом во многих вещах. Получилось неудачно, ведь доминантным имиджем Гитлера является массовый убийца, а не хороший дорожный строитель.
Доминантный имидж иди определяющая судьбу история - вещь крайне важная. Позитивная - на вес золота: эстонское э-государство, литовский футбол, финская Зимняя война, Лиллехаммер как олимпийский город, Тартуский университет. Негативная же почти убивает, от нее не избавиться. Гитлера, Сталина, убийц и педофилов никак не выставить в хорошем свете.
Я утверждаю, что именно сейчас в одной важной политической сфере происходит изменение доминантного имиджа и это прямо или косвенно касается всех нас. А именно: Путин проигрывает Великую Отечественную войну. Так россияне и часть бывших республик СССР называют Вторую мировую войну. Проигрывает не в прямом смысле слова, а губя ее престиж - и это большая перемена.
Объясняю. Рассмотрим подробнее историю СССР и России. При Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове, Черненко и даже Горбачеве наиважнейшими вещами были Октябрьская революция и Ленин. На них строилась вся государственная ритуальная система. Например, 7 ноября был самым важным днем, а Ленин - не подлежащим критике божеством.
При Борисе Ельцине перестали превозносить Великую Октябрьскую социалистическую революцию и Ленина, однако работа не была завершена. Более того, Ельцину совсем не удалось построить демократию и он стал тем, кто привел к власти разрушителя своей идеологии - Путина.
Путин сильно изменился и повернул страну на новый путь. Он сделал доминантным имиджем России победу во Второй мировой войне и империю. В соответствии с идеологией Путина, важнейшим историческим событием теперь является победа СССР в войне, а важнейшим днем - 9 мая. Кроме того, восхваление победы внесли в Конституцию 2020 года. Победа над Германией стала при нем основой российского идентитета, а борьба с нацизмом - оправданием для чего угодно, в том числе уничтожения Украины.
Путин преуспел в создании этого нарратива, очень многим его соотечественникам такая демонстрация силы очень нравилась и против аннексии Крыма были ведь только десять процентов граждан России. В Эстонии мы можем до сих пор воевать с его военной историей, вспомним хотя бы бронзового солдата, георгиевскую ленточку или нарвский танк.
Однако в истории и раньше случалось, что имидж меняется или его меняют. Победа Германии над Францией в 1870 году 48 лет питала гордость и ощущение исключительности у немцев. Однако два военных поражения - в Первой и Второй мировых войнах - полностью изменили страну. Германия уже не империя, а просто государство. Но государство очень успешное и влиятельное. Победа 1870 года является теперь просто одним из исторических событий, она не определяет жизнь немцев и они не ставят памятники в ее честь.
"На руках у символа современного российского солдата - не ребенок, как на монументе в берлинском Трептов-парке, а холодильник. Образы нынешней видео- и фотовойны сильнее, чем у старой войны, и они насквозь негативные".
Рауль Ребане, коммуникационный эксперт
Это же происходит сейчас с Россией. Война в Украине - и особенно поражение в этой войне - вытеснит образ Отечественной войны. Ежедневные бои убивают идеологический груз Путина. Российская армия сама превращает Отечественную войну просто в историческое событие. После периода путинского правления важным событием будет не Сталинград-1942, а Буча-2022. Она ближе и болезненнее.
На фоне нынешних ужасов войны, грабежей и убийств в Украине бессмысленно говорить о русском солдате как об освободителе. На руках у символа современного российского солдата - не ребенок, как на монументе в берлинском Трептов-парке, а холодильник. Образы нынешней видео- и фотовойны сильнее, чем у старой войны, и они насквозь негативные.
Изменение имиджа войн очень важно и для государств вроде нас. Оно подтверждает правильность стратегии, которой мы придерживались относительно памятников и памятных знаков. Нас и большинство других стран направляет уже война в Украине, а не Вторая мировая.
Очень сложной является теперешняя ситуация для той части русского народа, которая еще верит Путину, оправдывает войну в Украине и до сих пор считает Великую Отечественную войну центральной точкой истории. Переобучение этих людей будет очень болезненным и долговременным, а некоторые из них так и не переучатся.
Вокруг же России вынуждены принимать другие решения. Например, Украина в 2015 году отказалась от использования термина "Великая Отечественная война", и там данное понятие используется теперь и вовсе для описания борьбы украинского народа с российской инвазией.
Трансформация значения Великой Отечественной войны принесет с собой многое. Например, большая часть военных культурных творений со временем превратится в пропагандистскую макулатуру или архивные ленты, большинство которых демонстрироваться больше не будут.
Польский мастер афоризмов Лешек Кумор мудро сказал когда-то: "Рано или поздно наступает минута, когда впереди только прошлое, а будущее - позади". Эти слова будто непосредственно посвящены Путину.