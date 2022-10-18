Рийгикогу признал российский режим террористическим

В то же время представленные EKRE пять поправок к документу были отклонены. Оппозиционная партия хотела включить в текст заявления призыв к странам-членам Европейского союза и НАТО отозвать своих послов из Москвы и закрыть все дипломатические представительства в России, кроме посольств. Также EKRE хотела включить в документ призыв к государствам-членам Евросоюза не позволять российским гражданам получать убежище в странах-членах ЕС и высылать граждан, подлежащих мобилизации в Россию. Еще три поправки представляли собой призывы к правительству ЭР - проинформировать российские власти о решении Эстонии выйти из дальнейшего процесса заключения договора о границе, если в рамках этого процесса Россия потребует от эстонской стороны уступок своей законной территории, полностью закрыть пограничный переход на эстонско-российской границе и в ускоренном порядке разоружить находящихся в Эстонии граждан России и Беларуси.