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Рийгикогу признал российский режим террористическим

Северное побережье
Рийгикогу признал российский режим террористическим
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Фото: Tairo Lutter

Во вторник Рийгикогу утвердил заявление, которым осудил аннексию территории Украины и объявил российский режим террористическим, пишет rus.err.ee.

Заявление поддержали 88 депутатов парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было.

В то же время представленные EKRE пять поправок к документу были отклонены. Оппозиционная партия хотела включить в текст заявления призыв к странам-членам Европейского союза и НАТО отозвать своих послов из Москвы и закрыть все дипломатические представительства в России, кроме посольств. Также EKRE хотела включить в документ призыв к государствам-членам Евросоюза не позволять российским гражданам получать убежище в странах-членах ЕС и высылать граждан, подлежащих мобилизации в Россию. Еще три поправки представляли собой призывы к правительству ЭР - проинформировать российские власти о решении Эстонии выйти из дальнейшего процесса заключения договора о границе, если в рамках этого процесса Россия потребует от эстонской стороны уступок своей законной территории, полностью закрыть пограничный переход на эстонско-российской границе и в ускоренном порядке разоружить находящихся в Эстонии граждан России и Беларуси.

Согласно одобренному проекту резолюции, Рийгикогу резко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Парламент подтверждает, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов.

"Путем правонарушения никогда невозможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире", - отмечается в проекте.

ПАСЕ объявил российский режим террористическим

Согласно документу, Рийгикогу поддерживает расследования, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым провести в отношении виновных в преступлении агрессии судебный процесс в рамках специального международного трибунала.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – отмечается в проекте.

Кроме того, согласно проекту заявления, Рийгикогу осуждает использование в рамках агрессии вооруженных формирований, таких как Группа Вагнера, созданных при поддержке властей Российской Федерации. Парламент считает необходимым признать вооруженные силы созданных Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и частную военную компанию "Вагнер" террористическими организациями.

Согласно проекту, Рийгикогу также осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право, отмечая, что мобилизация, проведенная с целью продолжения преступной агрессии, является преступлением против мира.

Согласно проекту резолюции, Рийгикогу также поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.

Рийгикогу также призывает Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства. "Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе", - говорится в документе.

Ранее в этом году выступил с тремя заявлениями, осуждающими действия России и выражающими поддержку Украине. 18 января парламент принял заявление в поддержку территориальной целостности Украины, 23 февраля – заявление об агрессии России против Украины и 21 апреля - заявление о военных преступлениях Российской Федерации и геноциде.

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