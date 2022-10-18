Ragn-Sells хочет облегчить проблемы дефицита магния в ЕС за счет сланцевой золы Ида-Вирумаа

"Мы настолько далеко продвинулись в научных исследованиях, что с уверенностью говорим: горы сланцевой золы Ида-Вирумаа и Нарвы скрывают возможности, с помощью которых эстонское государство может облегчить постоянно растущую проблему спроса на магний в Европе, – сказал Салусте, слова которого во вторник привела пресс-служба предприятия. – ЕС хочет снизить свою зависимость от критически важного сырья и к 2030 году производить в своем регионе не менее 100 000 тонн магния – мы могли бы гарантировать около 30% этого объема ежегодно. Если учесть, что в отвалах Ида-Вирумаа находится около 600 миллионов тонн сланцевой золы, это превосходная возможность оживить экономику Ида-Вирумаа и Эстонии в целом. На мировой арене данный проект привлечет внимание как с точки зрения экономики замкнутого цикла, так и потому, что по сравнению с сегодняшним производством извлекать магний из золы можно будет, сократив выбросы CO2 на 80%".