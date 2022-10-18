Покинувший должность из-за деликатной жалобы директор Йыхвиской спортшколы объясняет случившееся

"Могу, положа руку на сердце и глядя в глаза своей дочери, сказать, что это не имеет ничего общего с каким-нибудь злонамеренным или извращенным образом мышления", - написал Ныммисте в понедельник вечером в социальных сетях, отметив, что волостные власти воздействовали на него, чтобы он ушел с должности.

Ныммисте пишет, что знающие его люди понимают, что он не сделал ничего плохого. "А те, кто хочет меня распять, могут теперь вовсю делать это, отправляя анонимные комментарии", - отметил Ныммисте, работавший как баскетбольным и футбольным тренером, так и учителем физкультуры, а также удостоившийся за организацию серии летних концертов на своем хуторе в Сака в 2021 году звания самого деятельного гражданина года в Ида-Вирумаа.

Вот как описывает произошедшее Тоомас Ныммисте (публикуется с его согласия)

"Чтобы не было перевирания и сплетен, я решил по собственному желанию прекратить трудовой договор на должности директора Йыхвиской спортшколы.

И дать пояснения. Почему? На меня подана деликатная жалоба. А именно: по словам подательницы жалобы, я вошел в женскую раздевалку дома спорта и причинил ей чувство неловкости.

Возможно ли это? Да, я сделал это! Сразу же напишу, почему я так поступил.