На пограничном переходе "Нарва-1" в Эстонию не пустили шесть граждан Российской Федерации, четырех граждан Украины и двух граждан Молдовы, сообщила в среду Идаская префектура.
На границе в Нарве за сутки развернули 12 иностранцев
На границе в Нарве за сутки развернули 12 иностранцев
"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, давали неясные показания о цели поездки или во время собеседования было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны", - отметили в префектуре.
На пограничных пунктах Койдула и Лухамаа за сутки во въезде в Эстонию отказали одному гражданину РФ и одному гражданину Украины.