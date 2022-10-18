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На границе в Нарве за сутки развернули 12 иностранцев

Северное побережье
На границе в Нарве за сутки развернули 12 иностранцев
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Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На пограничном переходе "Нарва-1" в Эстонию не пустили шесть граждан Российской Федерации, четырех граждан Украины и двух граждан Молдовы, сообщила в среду Идаская префектура.

"Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, давали неясные показания о цели поездки или во время собеседования было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны", - отметили в префектуре.

На пограничных пунктах Койдула и Лухамаа за сутки во въезде в Эстонию отказали одному гражданину РФ и одному гражданину Украины.

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