Число госпитализированных пациентов с Covid-19 за неделю уменьшилось, скончались 16 человек

На 41-й неделе было госпитализировано 176 человек с коронавирусом, что на 12,4% меньше, чем на предыдущей неделе, следует из еженедельного эпидемиологического обзора Департамента здоровья.

Средний возраст госпитализированных - 75 лет.

За прошлую неделю умерли 16 человек с Covid-19. Их средний возраст составил 78,6. Все они имели сопутствующие заболевания. Причиной смерти семи человек стал Covid-19. Среди умерших 9 были вакцинированы, 7 - нет.