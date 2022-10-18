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Число госпитализированных пациентов с Covid-19 за неделю уменьшилось, скончались 16 человек

Северное побережье
Число госпитализированных пациентов с Covid-19 за неделю уменьшилось, скончались 16 человек
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Вакцина против COVID.
Вакцина против COVID. Фото: Илья Смирнов

По состоянию на 17 октября, в больницах Эстонии с коронавирусом находились 224 пациента, что на 14 меньше, чем неделей ранее. За неделю скончались 16 человек Covid-19, сообщает Депарамент здороввья.

На 41-й неделе было госпитализировано 176 человек с коронавирусом, что на 12,4% меньше, чем на предыдущей неделе, следует из еженедельного эпидемиологического обзора Департамента здоровья.

Средний возраст госпитализированных - 75 лет.

За прошлую неделю умерли 16 человек с Covid-19. Их средний возраст составил 78,6. Все они имели сопутствующие заболевания. Причиной смерти семи человек стал Covid-19. Среди умерших 9 были вакцинированы, 7 - нет.

Заболеваемость коронавирусом, по данным департамента, на прошлой неделе оставалась стабильной: за неделю добавилось 3242 случая (1063 подтвержденных в лаборатории и 2179 клинически диагностированных).

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