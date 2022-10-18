Биотехнологическая компания Icosagen инвестирует 4,8 млн евро в строительство завода по производству биологических препаратов в деревне Ыссу в волости Камбья, пишет rus.err.ee.
Эстонское предприятие, запатентовавшее лекарство от COVID-19, построит в Тартумаа завод
Здание завода площадью 1600 квадратных метров будет состоять из двух частей – на первом этаже спроектированы лаборатории разработки и лаборатории по производству клеточных культур, а на втором – производственный блок для изготовления в стерильных условиях терапевтических антител и белков для клинических испытаний, цитирует Postimees генерального подрядчика Nordecon.
К строительству приступят предприятия группы AS Nordecon Embach Ehitus OÜ и ICO Park OÜ. Дата завершения строительства всего здания и завода – конец июня 2023 года.
В октября 2020 года гендиректор и основатель Icosagen Март Устав в интервью телепередаче "Кофе+" сообщил, что их фирма, запатентовавшая в США разрабатываемое лекарство от нового коронавируса на основе синтезируемых антител, также намерена подать заявки на патенты на остальных крупных рынках.