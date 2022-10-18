Эстонское предприятие, запатентовавшее лекарство от COVID-19, построит в Тартумаа завод

Здание завода площадью 1600 квадратных метров будет состоять из двух частей – на первом этаже спроектированы лаборатории разработки и лаборатории по производству клеточных культур, а на втором – производственный блок для изготовления в стерильных условиях терапевтических антител и белков для клинических испытаний, цитирует Postimees генерального подрядчика Nordecon.

К строительству приступят предприятия группы AS Nordecon Embach Ehitus OÜ и ICO Park OÜ. Дата завершения строительства всего здания и завода – конец июня 2023 года.