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Эстония предлагает направить замороженные российские миллиарды на помощь Украине

Северное побережье
Эстония предлагает направить замороженные российские миллиарды на помощь Украине
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Урсула фон дер Ляйен посетила вместе с Каей Каллас также территорию бывшей Кренгольмской мануфактуры.
Урсула фон дер Ляйен посетила вместе с Каей Каллас также территорию бывшей Кренгольмской мануфактуры. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На вчерашнем совместном заседании комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза и иностранным делам были согласованы позиции, которые премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) представит на Европейском совете 20 и 21 октября. По словам Каллас, планируется обсудить несколько крупных тем. Подробнее - rus.postimees.ee.

Во-первых, премьер-министр подчеркивает необходимость создания специального трибунала по преступлениям агрессии. «На мой взгляд, Европейский союз должен быть здесь лидером. Также должны быть приняты новые пакеты санкций, но в так называемом наборе инструментов Евросоюза осталось мало вариантов», – сказала Каллас. – Далее следует юридическая ответственность – не только за военные преступления, но и за преступления агрессии».

Военные преступления могут расследоваться уголовным судом и Украиной, на территории которой они были совершены. «Однако преступление агрессии касается нападения на другую страну – для этого нужен специальный трибунал», – сказала Каллас.

Также планируется поднять вопрос об использовании замороженных активов России для помощи Украине. «Замороженные активы стоят более 330 миллиардов евро. Мы уже несколько месяцев говорим о том, что Еврокомиссия может выступить с предложениями о том, как использовать эти активы сейчас», – сказала Каллас.

В сфере энергетики государства-члены ждут соответствующих предложений от Еврокомиссии. «Наша позиция заключается в том, что мы готовы рассматривать все решения, если есть уверенность, что они сработают и не поставят под угрозу безопасность поставок и функционирование единого рынка. Например, разрабатывается новый индекс цен на газ. Эту зиму мы переживем, а вот следующую – вопрос», – пояснила Каллас, почему, в том числе, важны совместные закупки газа.

В последнюю очередь будут обсуждаться европейские отношения с Китаем. По словам Каллас, важно, чтобы члены Евросоюза пришли к согласию по этим вопросам. «Мы должны вести переговоры с Китаем в формате 27+1, а не так, что каждая страна занимает свою позицию в отношении Китая. Тогда и Китай не сможет использовать метод "разделяй и властвуй"», – заявила Каллас.

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