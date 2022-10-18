Эстония предлагает направить замороженные российские миллиарды на помощь Украине

Во-первых, премьер-министр подчеркивает необходимость создания специального трибунала по преступлениям агрессии. «На мой взгляд, Европейский союз должен быть здесь лидером. Также должны быть приняты новые пакеты санкций, но в так называемом наборе инструментов Евросоюза осталось мало вариантов», – сказала Каллас. – Далее следует юридическая ответственность – не только за военные преступления, но и за преступления агрессии».

Военные преступления могут расследоваться уголовным судом и Украиной, на территории которой они были совершены. «Однако преступление агрессии касается нападения на другую страну – для этого нужен специальный трибунал», – сказала Каллас.

Также планируется поднять вопрос об использовании замороженных активов России для помощи Украине. «Замороженные активы стоят более 330 миллиардов евро. Мы уже несколько месяцев говорим о том, что Еврокомиссия может выступить с предложениями о том, как использовать эти активы сейчас», – сказала Каллас.

В сфере энергетики государства-члены ждут соответствующих предложений от Еврокомиссии. «Наша позиция заключается в том, что мы готовы рассматривать все решения, если есть уверенность, что они сработают и не поставят под угрозу безопасность поставок и функционирование единого рынка. Например, разрабатывается новый индекс цен на газ. Эту зиму мы переживем, а вот следующую – вопрос», – пояснила Каллас, почему, в том числе, важны совместные закупки газа.