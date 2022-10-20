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Бывшее общежитие в Кохтла-Ярве снова продают

Ирина Кивисельг
, журналист
Бывшее общежитие в Кохтла-Ярве снова продают
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Прежний владелец этого дома "Genbud Grupp" за два десятилетия не смог найти ему применения. Ожидания от новых хозяев также не оправдались.
Прежний владелец этого дома "Genbud Grupp" за два десятилетия не смог найти ему применения. Ожидания от новых хозяев также не оправдались. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Более десяти лет пустующий четырехэтажный дом по Ярвекюла теэ, 51 в Кохтла-Ярве год назад обрел нового владельца - ТОО "CBDARST" в лице Александра Кулькова, уверявшего, что он готов не просто вдохнуть жизнь в заброшенное здание, но и превратить его в самый привлекательный архитектурный объект на городском ландшафте. Однако за прошедшее время здесь ничего не изменилось, а дом опять выставили на продажу.

Предприниматель в сфере продаж и услуг Александр Кульков, покупая объект недвижимости, с энтузиазмом рассказывал, что видит в нем перспективы - дом крепкий, находится в центре города, большие площади, которые, приведя в порядок, можно будет сдавать в аренду. В преддверии зимы залатали протекающие участки крыши, облагородили территорию вокруг, начали убирать мусор, накопившийся за годы на этажах... Увы, на этом все закончилось. Нового владельца на объекте с прошлой зимы не видели, а на портале недвижимости появилось объявление о продаже здания за 20 тысяч евро.

К Александру невозможно было дозвониться, но его супруга Марина Кулькова подтвердила, что здание действительно продается и она обладает генеральной доверенностью на все сделки с недвижимостью ТОО "CBDARST".

- Абсолютная правда, что мы хотели сделать этот дом самым красивым в городе. Но, к сожалению, изменились жизненные обстоятельства, которые не позволяют осуществить планы, поэтому решили продать, - сказала она. - Заинтересованные есть, на следующей неделе встречаемся с потенциальными покупателями.

Чиновник правопорядка Тимофей Корепов сказал, что за год только один раз общался с новым владельцем дома по Ярвекюла теэ, 51.

- На восстановление здания, которое пустовало два десятилетия, нужно время, поэтому до сих пор мы не предъявляли ТОО "CBDARST" претензий, - объясняет он. - Траву летом они скашивали, обещали обновление фасада. Но так как дальнейших действий не происходит и никакой информации от собственников у нас нет, в понедельник я начал новое производство по этому объекту, направив им требование о том, что они обязаны привести фасад в порядок либо снести здание. Указанный срок для ответа - 28 октября. Если его не поступит, вынесем предписание с требованием устранить недостатки и обозначим сроки выполнения. Второй вариант - если собственник здания не сможет, сносом "монстра" займется город, а счета будут предъявлены владельцу. Но это тоже не быстрый процесс, он требует подготовки и немалых средств.

Бывшее общежитие сланцехимического комбината находится в центре города. Ярвекюла теэ за последние годы заметно преобразилась. Горожане приводят в порядок фасады. Реновировано старое здание Дома спорта, построены новые объекты. Огромный заброшенный дом портит впечатление и в определенной мере небезопасен - вандалы быстро находят дорогу в пустующие дома.

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