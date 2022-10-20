Бывшее общежитие в Кохтла-Ярве снова продают

Предприниматель в сфере продаж и услуг Александр Кульков, покупая объект недвижимости, с энтузиазмом рассказывал, что видит в нем перспективы - дом крепкий, находится в центре города, большие площади, которые, приведя в порядок, можно будет сдавать в аренду. В преддверии зимы залатали протекающие участки крыши, облагородили территорию вокруг, начали убирать мусор, накопившийся за годы на этажах... Увы, на этом все закончилось. Нового владельца на объекте с прошлой зимы не видели, а на портале недвижимости появилось объявление о продаже здания за 20 тысяч евро.

К Александру невозможно было дозвониться, но его супруга Марина Кулькова подтвердила, что здание действительно продается и она обладает генеральной доверенностью на все сделки с недвижимостью ТОО "CBDARST".

- Абсолютная правда, что мы хотели сделать этот дом самым красивым в городе. Но, к сожалению, изменились жизненные обстоятельства, которые не позволяют осуществить планы, поэтому решили продать, - сказала она. - Заинтересованные есть, на следующей неделе встречаемся с потенциальными покупателями.

Чиновник правопорядка Тимофей Корепов сказал, что за год только один раз общался с новым владельцем дома по Ярвекюла теэ, 51.

- На восстановление здания, которое пустовало два десятилетия, нужно время, поэтому до сих пор мы не предъявляли ТОО "CBDARST" претензий, - объясняет он. - Траву летом они скашивали, обещали обновление фасада. Но так как дальнейших действий не происходит и никакой информации от собственников у нас нет, в понедельник я начал новое производство по этому объекту, направив им требование о том, что они обязаны привести фасад в порядок либо снести здание. Указанный срок для ответа - 28 октября. Если его не поступит, вынесем предписание с требованием устранить недостатки и обозначим сроки выполнения. Второй вариант - если собственник здания не сможет, сносом "монстра" займется город, а счета будут предъявлены владельцу. Но это тоже не быстрый процесс, он требует подготовки и немалых средств.