До победы в Кубке Балтии не хватило семи сотых

Сама дисциплина больше известна в Эстонии под влиянием сегодняшнего англоязычного мира как даунхилл, и Аллар Кеэрме занимается ею уже второй год. "Здесь нет большой разницы с мотокроссом. Просто нужно раньше отпустить тормоз, а не давить на газ", - пошутил он. Но в остальном это относительно то же самое, что и мотогонка. Два колеса, скорость и прыжки. Но если кто-то думает, что это просто скатывание по склону и выигрывает лихач, который меньше тормозит, то это не совсем так. "Сила ног также нужна для того, чтобы по ровной местности двигаться быстрее, потому что трасса короткая, а хронометраж ведется с точностью до долей секунды", - объяснил Кеэрме.

В этом сезоне соревнования Кубка Балтии состояли из четырех этапов, и во всех из них Аллар Кеэрме неизменно занимал четвертое место. Но соперники поменялись, и в итоге он занял второе место в классе 30+. "На последнем этапе в Латвии трассы были короткими: лишь 1,15 в общей сложности за две гонки. Обычно время гонки составляет немногим меньше двух минут", - сказал Кеэрме. С учетом занятого места начисляются очки, и в конце сезона они суммируются. Аллару Кеэрме не хватило одного очка, чтобы разделить титул. Будь он на 0,07 секунды быстрее, титул был бы у него в кармане.