Учитель гитары из Кохтла-Ярвеской школы искусств Александр Курносов удивил коллег и учеников - в школьной галерее "Руут" открылась выставка его фоторабот. Сказочные пейзажи и эмоциональные портреты не оставляют равнодушных, и у всех один вопрос: как это получилось?
Учитель гитары Александр Курносов находит внутреннюю гармонию не только в музыке
"Талантливый человек талантлив во всем", - отзываются коллеги, искренне удивляясь фотографиям, которые больше похожи на картины, иногда фантастические. Автор уверяет, что все открывающееся взору создано природой.
- Многие думают, что мои снимки - это фотошоп с добавлением искусственных элементов. Нет, я просто подстраиваюсь под красивый свет на рассвете или на закате солнца. Именно он и создает непревзойденную атмосферу и прекрасные цвета. Днем с фотоаппаратом делать нечего, а вот раннее утро или вечер могут подарить необыкновенные впечатления и много интересных локаций.
Александр подчеркивает, что все фото сделаны в разных уголках Ида-Вирумаа. Он не скрывает секретов - под многими фотографиями есть описание места и процесса. "Сказочная красота", - констатируют ученики и учителя на вернисаже. Но чтобы увидеть такие картины, фотограф гулял в сумерках по болоту, спускался на веревке по ледяному склону Валасте, гонялся ночами за северным сиянием... Каждый ли на такое способен?
- Валасте прекрасен в любое время года, - уверяет Александр, рекомендуя заглянуть туда весенней ночью, когда лед лишь начинает таять. - Это мистическое и жутковатое зрелище запомнится на всю жизнь! Полурастаявшие глыбы льда будто привидения на стенах мрачного замка. Сильный поток воды и высота ее падения с обрыва больше всего впечатляют с самого низа ущелья. Если отважитесь туда спуститься, захватите зонтик, весной там всегда идет дождь.
Особый подход у автора и к портретам. Он не строит фон в студии, доказывая, что лучшую декорацию можно найти вокруг, главное - подобрать правильные место и время.
Автор рассказал, что фотографией занимается с детства, но профессиональный подход развивался постепенно. "Увлекался охотой и много бродил по лесам. Однажды понял, что вместо ружья стоит взять фотоаппарат, ведь вокруг столько интересного", - поделился он.
На нынешней выставке нет фотографий мира животных - это хорошая идея для будущей тематической экспозиции. А на этот раз Александр Курносов показывает, что гармонию можно найти повсюду. Выставка называется "Инсайт" (внутреннее озарение, яркая идея или мысль, которая появляется в сознании из ниоткуда). Идею подсказал один из учеников, услышав импровизацию, которую учитель сыграл на гитаре. Услышали эту музыку и многочисленные гости вернисажа.
Выставка будет работать до 18 ноября, вход свободный.