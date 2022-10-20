Учитель гитары Александр Курносов находит внутреннюю гармонию не только в музыке

"Талантливый человек талантлив во всем", - отзываются коллеги, искренне удивляясь фотографиям, которые больше похожи на картины, иногда фантастические. Автор уверяет, что все открывающееся взору создано природой.

- Многие думают, что мои снимки - это фотошоп с добавлением искусственных элементов. Нет, я просто подстраиваюсь под красивый свет на рассвете или на закате солнца. Именно он и создает непревзойденную атмосферу и прекрасные цвета. Днем с фотоаппаратом делать нечего, а вот раннее утро или вечер могут подарить необыкновенные впечатления и много интересных локаций.

Природа - лучший художник. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр подчеркивает, что все фото сделаны в разных уголках Ида-Вирумаа. Он не скрывает секретов - под многими фотографиями есть описание места и процесса. "Сказочная красота", - констатируют ученики и учителя на вернисаже. Но чтобы увидеть такие картины, фотограф гулял в сумерках по болоту, спускался на веревке по ледяному склону Валасте, гонялся ночами за северным сиянием... Каждый ли на такое способен?

- Валасте прекрасен в любое время года, - уверяет Александр, рекомендуя заглянуть туда весенней ночью, когда лед лишь начинает таять. - Это мистическое и жутковатое зрелище запомнится на всю жизнь! Полурастаявшие глыбы льда будто привидения на стенах мрачного замка. Сильный поток воды и высота ее падения с обрыва больше всего впечатляют с самого низа ущелья. Если отважитесь туда спуститься, захватите зонтик, весной там всегда идет дождь.