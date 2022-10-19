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Вотум недоверия помощнику волостного старейшины Люганузе не нашел поддержки

Северное побережье
Вотум недоверия помощнику волостного старейшины Люганузе не нашел поддержки
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Макс Каур.
Макс Каур. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание на состоявшемся в среду заседании не поддержало вотум недоверия помощнику старейшины Максу Кауру, ответственному за образование, культуру, спорт, работу с молодежью и социальные вопросы.

За недоверие было подано пять голосов, против - 11.

Оппозиция выдвинула вотум недоверия Кауру, обвинив его в различных упущениях в своей сфере.

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