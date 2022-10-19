Люганузеское волостное собрание на состоявшемся в среду заседании не поддержало вотум недоверия помощнику старейшины Максу Кауру, ответственному за образование, культуру, спорт, работу с молодежью и социальные вопросы.
Вотум недоверия помощнику волостного старейшины Люганузе не нашел поддержки
Вотум недоверия помощнику волостного старейшины Люганузе не нашел поддержки
За недоверие было подано пять голосов, против - 11.
Оппозиция выдвинула вотум недоверия Кауру, обвинив его в различных упущениях в своей сфере.
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