Пенсии из России могут дойти до жителей Эстонии через Беларусь

"Надеюсь, в ближайшие дни прояснится, переведены ли деньги", - сказала ERR в среду глава отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник.

Она добавила, что Россия трижды пыталась осуществить денежный перевод по обычным каналам, но безуспешно, а затем соответствующее российское учреждение попросило Эстонию найти способ отправить пенсионные деньги. Эстония нашла белорусский коммерческий банк, который не находится под санкциями и через который можно перевести деньги в Эстонию.

Российская пенсия в Эстонии выплачивается ежеквартально, разом за три месяца. Согласно списку за третий квартал, в сентябре российскую пенсию должна были выплатить 4061 человеку.

По данным департамента, во втором квартале 83%, или 3330 российских пенсионеров получили пенсию также из Эстонии. Их средняя пенсия составляла 519 евро. 17%, или 677 человек, получили только российскую пенсию, средний размер которой составляет 79 евро.

Если российский пенсионный фонд не сможет перечислить деньги Департаменту социального страхования, Эстония не возьмет на себя обязательство по выплате российской пенсии.