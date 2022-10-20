В свой 65-летний юбилей Алутагузеский туристический клуб приглашает покорить вершины рукотворных гор

- Как еще туристический клуб может отпраздновать свой день рождения, если не походом, - прокомментировала руководитель клуба Ингрид Кулигина, добавив, что идею совершить поход или марафон по золоотвалам она вынашивает уже более десяти лет, но до сих пор реализовать ее не удавалось.

Организаторы решили провести первый поход-марафон без ночлега.

- Сначала мы хотели, чтобы на вершине каждой горы было еще какое-нибудь занятие, но в этом году мы сделаем все очень просто. Идея состоит в том, чтобы развиваться дальше в будущем, поэтому мы назвали это первым походом-марафоном по золоотвалам. Мы надеемся, что будет второй и так далее. Многое зависит от того, как пройдет первое испытание и каких людей заинтересует. От этого зависит, станут ли в будущем походы более длительными и сложными.

Большая свобода выбора

На этот раз участникам предоставлена достаточно большая свобода выбора. Можно выбрать способ передвижения: на велосипеде или пешком. А также сколько и какие вершины покорять, потому что предстоит выборочное ориентирование: обязательных пунктов на трассе будет всего три.

- Очевидно, что не все члены клуба пройдут все вершины. Среди нас разные люди. Кому-то нужны серьезные спортивные испытания, много и высоко. Но есть и туристы-созерцатели природы, которые предпочитают походы полегче. Мы не приверженцы принципа "кровь из носу, но сделай", мы ценим каждого, кто хотя бы немного хочет двигаться, - сказала Ингрид Кулигина.

Прежде, чем растащат

По ее словам, поход-марафон - это хорошая возможность пройти по увлекательным рукотворным горам и вершинам, прежде чем их развезут для переработки и вторичного использования пустой породы.