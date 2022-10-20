Йыхвиское волостное управление предложило волостному собранию перенести на 2026 год запланированные в бюджете на следующий год расходы в размере 20000 евро на разбивку парка в честь писателя Эдуарда Борнхёэ, но волостное собрание с этим не согласилось.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Что в Йыхви останется несделанным из-за парка Борнхёэ?
Что в Йыхви останется несделанным из-за парка Борнхёэ?
Советник Йыхвиского волостного управления по развитию РЕЙН ЛУУЗЕ:
- Вопрос в самофинансировании проектов энергоэффективности. Мы планируем повысить энергоэффективность четырех объектов, на что мы получим деньги от государства, поступающие от квот на выбросы СО2. Это касается детского сада "Kalevipoeg", русской основной школы, Таммикуского спортхолла и Таммикуского народного дома. Речь идет о сотнях тысяч, и эти 20000 могут показаться небольшой суммой. Но в ситуации, когда цены на строительство так неимоверно выросли, надо все же посмотреть, где можно сэкономить, чтобы получить деньги на самофинансирование.
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