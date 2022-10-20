ОДИН ВОПРОС ⟩ Что в Йыхви останется несделанным из-за парка Борнхёэ?

- Вопрос в самофинансировании проектов энергоэффективности. Мы планируем повысить энергоэффективность четырех объектов, на что мы получим деньги от государства, поступающие от квот на выбросы СО2. Это касается детского сада "Kalevipoeg", русской основной школы, Таммикуского спортхолла и Таммикуского народного дома. Речь идет о сотнях тысяч, и эти 20000 могут показаться небольшой суммой. Но в ситуации, когда цены на строительство так неимоверно выросли, надо все же посмотреть, где можно сэкономить, чтобы получить деньги на самофинансирование.