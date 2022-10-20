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Люганузеское волостное собрание согласилось обсудить с государством передачу школ

Эрик Калда
, журналист
Люганузеское волостное собрание согласилось обсудить с государством передачу школ
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Когда весной Люганузеское волостное собрание решило закрыть Люганузескую школу с этого учебного года, за этим последовала волна протестов, обращение общины в суд и предложение Министерства образования и науки об огосударствлении школы.
Когда весной Люганузеское волостное собрание решило закрыть Люганузескую школу с этого учебного года, за этим последовала волна протестов, обращение общины в суд и предложение Министерства образования и науки об огосударствлении школы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В среду Люганузеское волостное собрание одобрило наделение волостного управления полномочиями для начала переговоров с Министерством образования и науки о передаче трех школ волости государству.

Речь идет о передаче в ведение государства Люганузеской школы, Кивиылиской 1-й средней школы и Кивиылиской русской школы, к чему министерство выразило готовность.

В состав рабочей группы по ведению переговоров, формируемой волостным управлением, помимо представителей волостного управления должны войти председатель комиссии волостного собрания по образованию и работе с молодежью и комиссии по финансам и развитию, директора и представители попечительских советов всех трех школ.

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