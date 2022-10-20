В среду Люганузеское волостное собрание одобрило наделение волостного управления полномочиями для начала переговоров с Министерством образования и науки о передаче трех школ волости государству.
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Люганузеское волостное собрание согласилось обсудить с государством передачу школ
Люганузеское волостное собрание согласилось обсудить с государством передачу школ
Речь идет о передаче в ведение государства Люганузеской школы, Кивиылиской 1-й средней школы и Кивиылиской русской школы, к чему министерство выразило готовность.