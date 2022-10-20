Люганузеское волостное собрание согласилось обсудить с государством передачу школ

Когда весной Люганузеское волостное собрание решило закрыть Люганузескую школу с этого учебного года, за этим последовала волна протестов, обращение общины в суд и предложение Министерства образования и науки об огосударствлении школы.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik