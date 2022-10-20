На предстоящих выборах в Рийгикогу беспартийного мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина хотели бы увидеть баллотирующимся в партийном списке как партия "Eesti 200", Центристская партия, так и Социал-демократическая партия.
Мэра Нарва-Йыэсуу заполучить хотят три партии
Мэра Нарва-Йыэсуу заполучить хотят три партии
Ильин сообщил ERR, что провел переговоры со всеми тремя партиями, но еще не принял решение о выдвижении в качестве кандидата в депутаты.
В 2019 году он баллотировался по списку соцдемов и получил 369 голосов.
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