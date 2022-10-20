Создание нового властного союза в Кохтла-Ярве заходит в тупик

По состоянию на среду 9 из 25-ти членов горсобрания получили подозрение в коррупционных преступлениях. Пять депутатов Социал-демократической партии и пять депутатов Центристской партии с прошлой недели проводят консультации для образования нового властного союза, однако до сих пор им не удалось найти союзников, а вдесятером невозможно сформировать коалицию большинства.