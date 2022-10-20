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Создание нового властного союза в Кохтла-Ярве заходит в тупик

Эрик Гамзеев
, журналист
Создание нового властного союза в Кохтла-Ярве заходит в тупик
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Руководитель фракции Центристской партии Сергей Лопин (справа) хотел бы образовать новую коалицию вместе с соцдемами, из которых на этом снимке запечатлены Сергей Бучинский, Эдуард Одинец и Владимир Чужас, однако вдобавок к десяти голосам их лагерю требуются еще по крайней мере три депутата.
Руководитель фракции Центристской партии Сергей Лопин (справа) хотел бы образовать новую коалицию вместе с соцдемами, из которых на этом снимке запечатлены Сергей Бучинский, Эдуард Одинец и Владимир Чужас, однако вдобавок к десяти голосам их лагерю требуются еще по крайней мере три депутата. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Попытки сформировать в Кохтла-Ярве новый властный союз, с которым не были бы связаны получившие подозрение в преступлении депутаты, заходят в тупик из-за личных противоречий.

По состоянию на среду 9 из 25-ти членов горсобрания получили подозрение в коррупционных преступлениях. Пять депутатов Социал-демократической партии и пять депутатов Центристской партии с прошлой недели проводят консультации для образования нового властного союза, однако до сих пор им не удалось найти союзников, а вдесятером невозможно сформировать коалицию большинства.

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