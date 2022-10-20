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Йыхвиский центр культуры и интересов возглавила Рийа Таллерман

Эрик Гамзеев
, журналист
Йыхвиский центр культуры и интересов возглавила Рийа Таллерман
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Рийа Таллерман - новый директор Йыхвиского центра культуры и интересов.
Рийа Таллерман - новый директор Йыхвиского центра культуры и интересов. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В этот вторник Рийа Таллерман, которая ранее была советником по культуре и спорту Люганузеской волости, вступила в должность директора Йыхвиского центра культуры и интересов.

Таллерман родом из Кадрина в Ляэне-Вирумаа, по образованию учитель танцев, подготовила множество групп для праздников танца, а также организовала множество мероприятий. До административной реформы работала специалистом по делам молодежи и культуры Сондаской волости. Была удостоена премии признательности Капитала культуры за развитие местной культурной жизни.

По словам помощника старейшины Йыхвиской волости Ингрид Спитц, в конкурсе директоров участвовали пять кандидатов, из которых Таллерман была явно лучшей.

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