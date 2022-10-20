Йыхвиский центр культуры и интересов возглавила Рийа Таллерман

Таллерман родом из Кадрина в Ляэне-Вирумаа, по образованию учитель танцев, подготовила множество групп для праздников танца, а также организовала множество мероприятий. До административной реформы работала специалистом по делам молодежи и культуры Сондаской волости. Была удостоена премии признательности Капитала культуры за развитие местной культурной жизни.