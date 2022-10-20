ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Патовая ситуация в Кохтла-Ярвеском горсобрании

От этого перекрестка можно пойти по тому пути, когда группа депутатов, большинство из которых подозреваются в совершении преступления, продолжит управлять городом, как ни в чем не бывало. В качестве единственного серьезного изменения сменят только мэра, который будет даже более послушным, чем нынешний мэр Тоомас Наэль, у которого "хватило наглости" требовать ухода двух вице-мэров, подозреваемых в коррупции, но лояльных к правящей коалиции. Было бы крайне неловко, если бы руководители городского собрания, руководители комиссий, в том числе и председатель ревизионной комиссии, члены городского управления, представители города в совете Ида-Вируской центральной больницы оказались лицами, годами подозреваемыми в коррупционных преступлениях.