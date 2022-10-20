Коррупционный скандал, в котором 36 процентов депутатов попали под подозрение, а некоторые из оставшихся членов горсобрания проявляют личную нетерпимость друг к другу, привел власть одного из крупнейших городов Эстонии к патовой ситуации, для выхода из которой хороших возможностей по сути нет.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Патовая ситуация в Кохтла-Ярвеском горсобрании
От этого перекрестка можно пойти по тому пути, когда группа депутатов, большинство из которых подозреваются в совершении преступления, продолжит управлять городом, как ни в чем не бывало. В качестве единственного серьезного изменения сменят только мэра, который будет даже более послушным, чем нынешний мэр Тоомас Наэль, у которого "хватило наглости" требовать ухода двух вице-мэров, подозреваемых в коррупции, но лояльных к правящей коалиции. Было бы крайне неловко, если бы руководители городского собрания, руководители комиссий, в том числе и председатель ревизионной комиссии, члены городского управления, представители города в совете Ида-Вируской центральной больницы оказались лицами, годами подозреваемыми в коррупционных преступлениях.
Другой вариант - собрать коалицию депутатов, не находящихся под следствием. Но большой вопрос заключается в том, смогут ли члены горсобрания, которые раньше были в разных лагерях и жестко ругали друг друга и говорили о противоречиях ценностей, признать прошлые ошибки и с чистого листа вместе двигаться вперед, стараясь сосредоточиться на создании лучшего будущего для города, измученного коррупционными кризисами.
Понятно, что прочного клея маловато, чтобы удержать такую компанию вместе, но если у сторон есть желание извлечь уроки из прошлого и сильная воля двигаться вперед, то нет ничего невозможного. Альтернатива была бы печальной.