Цена на природный газ значительно сократилась по сравнению с рекордным уровнем

Если в конце августе биржевая цена природного газа составляла 350 евро за мегаватт-час, то сейчас она опустилась до 115 евро. В сентябре Eesti Gaas понизил стоимость газа в своем гибком пакете до 2 евро 85 центов за кубометр. Поскольку сейчас цена на газ упала еще ниже, чем была в сентябре, возможно, что с декабря клиенты компании смогут покупать газ по еще более низкой цене, сообщила "Актуальная камера".

"Мы опубликовали цену на октябрь и ноябрь. В конце октября мы должны сказать, какая стоимость будет в декабре. Если прогноз на декабрь действительно будет на уровне 140-150 евро, то у нас будет причина снизить цену. Мы посмотрим на стоимость и, возможно, снизим ее и в ноябре. Если мы сейчас посмотрим прогнозы цен, то они могут держаться на уровне 140-150 евро за мегаватт-час в течение всей зимы", - сказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

По словам Рауля Котова, цены могут зимой вырасти в том случае, если она будет холоднее обычного. Если Eesti Gaas сейчас только рассматривает возможность снижения цен в ноябре, то Alexela планирует это сделать в ближайшее время.

"Цена на бирже уже несколько дней низкая. Если она будет колебаться в том же диапазоне, то думаю, что мы обязательно снизим цены для наших потребителей где-то на 15-20%. Она снизится примерно на 40-50 центов за кубометр. Сейчас подходящий момент, чтобы еще раз подумать о предложениях с фиксированной ценой на газ", - добавил член правления Alexela Тармо Кярсна.