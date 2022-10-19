Государство предлагает поддержку ида-вируским неправительственным организациям

- Ходатайствовать можно о поддержке для деятельности и инвестиций, которые расширяют возможности ходатая предлагать услуги и/или производить продукцию в Ида-Вирумаа, которые нацелены на более широкую целевую группу, чем члены объединения, - сказал Прийт Пыйклик, менеджер по коммуникациям ЦУ "Kodanikuühiskonna Sihtkapital". Предоставление услуг и производство продукции может приносить НПО собственный доход.

Поддержку можно запросить и для покупки необходимых вещей, оборудования, инвентаря, техники и других товаров, чтобы НПО могла предлагать услуги или производить продукцию в Ида-Вирумаа. Также с помощью этой поддержки могут выполняться строительные и ремонтные работы, а также обустраиваться или приспосабливаться помещения, необходимые для оказания услуг или производства товаров

О поддержке можно ходатайствовать только для деятельности или инвестиций в Ида-Вируском уезде. Период приемлемости проекта - с 1 января по 31 сентября 2023 года. Проект должен длиться не менее 5 месяцев.

Минимальная запрашиваемая сумма поддержки составляет 2000 евро, максимальная - 9000 евро на ходатайство. Ходатай должен самостоятельно финансировать не менее 5% проектных расходов, соответствующих критериям субсидирования.