Десяткам школ Таллинна предложат программу бесплатных концертов

С октября по декабрь пройдет 45 концертов, проект продолжится и в новом году. В концертах задействованы известные эстонские исполнители и музыкальные коллективы. В ближайшие месяцы на уроках музыки в таллиннских школах можно будет встретить музыканта и продюсера Сандера Мёльдера, артиста Мика Педая, барабанщика Рейго Ахвена, пианистов Йохана Рандвере, Хандо Нахку и Кярт Руубель, кларнетиста Мартена Альтрова, альтиста Ксанди Ван Дейка, виолончелиста Виллу Вихермяэ, Эстонский национальный мужской хор (RAM), ансамбль Hortus Musicus и Таллиннский камерный оркестр со специальной программой для детей.

Речь идет о популярном цикле школьных концертов Eesti Kontsert, в который благодаря поддержке Таллинна, включенного в сеть творческих городов ЮНЕСКО, будет вовлечено гораздо больше столичных школ, чем в предыдущие годы. Целью программы является популяризация классической музыки и музыкального образования среди молодежи. Если за несколько первых месяцев концерты будут предложены почти полусотне таллиннских школ, то в будущем охват школ станет еще шире: большие бесплатные концерты для школьников будут проходить и в концертном зале "Эстония".

"Приглашение школьников на концерты классической музыки в один из самых представительных концертных залов Эстонии может изменить их жизнь, ведь именно здесь зарождаются любовь к классической музыке и постигаются азы музыкального образования", – отметила руководитель Eesti Kontsert Керту Орро.

"Цель Таллинна как музыкального города ЮНЕСКО – предложить на мировом уровне возможности для создания и наслаждения музыкой во всем ее многообразии. Достижение и поддержание этого требует постоянной работы, поиска и создания новых возможностей. На самом деле музыка мирового уровня создается и исполняется в Таллинне каждый день, но такие концерты не всегда и не всем доступны. Я очень рад, что в сотрудничестве с Eesti Kontsert мы пытаемся сломать один из барьеров и сознательно выйти за пределы концертных залов, направив музыку мирового уровня прямо туда, где находится молодежь", – подчеркнул вице-мэр Таллинна Каарел Оя.