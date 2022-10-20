Ryanair не пустил на борт граждан РФ с постоянным видом на жительство в Эстонии

Если жительнице Эстонии Елене удалось попасть на рейс, поскольку в ее распоряжении оказались внутренние документы Ryanair, подтвреждающие, что гражданин России может въехать на территорию Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии, если имеет вид на жительство в этой стране, то остальным туристам повезло меньше, пишет rus.delfi.

По словам Натальи, которая возвращалась из отпуска 4 октября, ее и еще восемь пассажиров не пустили на борт и им пришлось за свой счет возвращаться через Италию: "Сотрудники аэропорта сделали запрос в Ryanair, затем непосредственно в аэропорт Риги, получили категорический отказ на пропуск с российским гражданством и видом на жительство в Эстонии".