Сотрудники компании Ryanair запретили вылететь из Кипра в Ригу, чтобы потом проследовать в Эстонию, десяткам туристов с российскими паспортами и с эстонскими видами на жительство, пишет rus.err.ee, ссылаясь на rus.delfi.ee.
Ryanair не пустил на борт граждан РФ с постоянным видом на жительство в Эстонии
Если жительнице Эстонии Елене удалось попасть на рейс, поскольку в ее распоряжении оказались внутренние документы Ryanair, подтвреждающие, что гражданин России может въехать на территорию Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии, если имеет вид на жительство в этой стране, то остальным туристам повезло меньше, пишет rus.delfi.
По словам Натальи, которая возвращалась из отпуска 4 октября, ее и еще восемь пассажиров не пустили на борт и им пришлось за свой счет возвращаться через Италию: "Сотрудники аэропорта сделали запрос в Ryanair, затем непосредственно в аэропорт Риги, получили категорический отказ на пропуск с российским гражданством и видом на жительство в Эстонии".
По словам юриста Софьи Певзнер, в данном случае необходимо доказывать факт наличия предписания, а также то, каким образом Эстония, Латвия или иная страна направили оповещение в авиакомпанию относительно применяемых санкций. Она отметила, что для получения компенсации будет необходимо доказать причинно-следственную связь между ущербом и противоправными действиями авиакомпании, а подобные споры могут длиться годами, и, как правило, заканчиваются в более высоких европейских инстанциях.