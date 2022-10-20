Введенные в середине сентября Балтийскими странами, а также еще несколькими странами ЕС ограничения на въезд российских граждан привели к непредвиденным сложностям для туристов с российскими паспортами из Эстонии, пишет rus.err.ee.
МИД: гражданам РФ с эстонским ВНЖ придется самостоятельно решать возможные проблемы с авиаперелетами
В социальных сетях появилась информация о неприятной ситуации, в которой 4 октября оказались несколько десятков жителей Эстонии с российскими паспортами, но при этом с эстонскими видами на жительство. Возвращающимся из отпуска людям в аэропорту Пафоса на Кипре местный чиновник заявил, что выбранный ими маршрут в Эстонию транзитом через Латвию для них якобы закрыт. При этом чиновник сослался на ограничения для лиц с российскими паспортами проезжать транзитом через страны Балтии, Финляндию, Польшу и Румынию. Переубедить киприотских чиновников не удалось, и людям пришлось за свой счет добираться до Эстонии через Италию за свой счет.
11 октября ситуация повторилась, но на этот раз эстонская туристка с российским паспортом сумела отстоять свое право вернуться домой через Латвию. Ей удалось раздобыть внутренний циркуляр оператора линии Пафос-Рига - ирландской авиакомпании Ryanair - и доказать, что чиновники на Кипре ошиблись в толковании этого документа, разрешающего свободный проезд людей с российскими паспортами и видами на жительство в странах Балтии, но ограничивающего проезд россиян с временными визами.
Вызванное войной в Украине отношение к гражданам России во многих странах остается настороженным, и поэтому происшествия в аэропорту Пафос может повториться еще не один раз.
Министерство иностранных дел Эстонии подробно комментировать эту тему не стало, отметив, что все вопросы, касающиеся граждан России даже с эстонским видом на жительство входят в компетенцию дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом, куда им в случае подобных затруднений придется обращаться.
Не приходится им ждать и страховых компенсаций - как пояснили радионовостям ERR в занимающихся туристами крупнейших эстонских страховых компаниях Salva и Ergo, убытки от срыва поездки, вызванные действиями властей, не покрываются страхованием путешествия.
Последняя инстанция - сама компания Ryanair, выпустившая инструкцию для чиновников и сотрудников аэропортов о том, кого из граждан России допускать и кому запретить въезд на территорию Европейского союза самолетами авиакомпании. Составленная на английском языке инструкция лаконична, но с первого раза понятна только тем, кто знает разницу между гражданами России с долговременным видом на жительство в Эстонии и другими путешественниками с российскими паспортами. По этой причине данной категории туристов в ближайшее время следует самим для себя прояснить свои возможности и права и быть готовыми объяснять их чиновникам. В одном можно быть твердо уверенным - быстрого ответа и возмещения ущерба, связанного с такого рода ситуациями им ждать придется долго. Может быть, даже не один год.