МИД: гражданам РФ с эстонским ВНЖ придется самостоятельно решать возможные проблемы с авиаперелетами

Последняя инстанция - сама компания Ryanair, выпустившая инструкцию для чиновников и сотрудников аэропортов о том, кого из граждан России допускать и кому запретить въезд на территорию Европейского союза самолетами авиакомпании. Составленная на английском языке инструкция лаконична, но с первого раза понятна только тем, кто знает разницу между гражданами России с долговременным видом на жительство в Эстонии и другими путешественниками с российскими паспортами. По этой причине данной категории туристов в ближайшее время следует самим для себя прояснить свои возможности и права и быть готовыми объяснять их чиновникам. В одном можно быть твердо уверенным - быстрого ответа и возмещения ущерба, связанного с такого рода ситуациями им ждать придется долго. Может быть, даже не один год.