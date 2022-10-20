К сожалению, мы полностью пренебрегли защитой населения, а война в Украине показала, как важно, чтобы в случае нападения или стихийного бедствия жители Эстонии были защищены. Решением могло бы стать соглашение между партиями, которое ежегодно гарантирует 0,5% ВВП на развитие защиты население, пишет глава МВД Лаури Ляэнеметс, на сайте rus.err.ee.
Лаури Ляэнеметс: в случае войны жители Эстонии были бы по большей части беззащитны
Военная тактика россиян в Украине, нацеленная на украинских жителей и гражданские объекты, показывает, насколько важно для страны быть способной и готовой защитить свой народ в случае боевых действий против гражданского населения, чтобы было как можно меньше жертв среди гражданского населения.
Мы видим печальные фото, как жители Киева прячутся на станциях метро, но на мгновение задумаемся: куда бы мы спрятались в такой ситуации? Даже если мы сможем в достаточной мере защитить территорию страны, как будут защищены гражданские лица, которые впоследствии будут восстанавливать страну?
С точки зрения инвестиций в оборону Эстония, несомненно, "пятая" в НАТО, а расходы на оборону в размере 2% ВВП или более являются нашей мантрой как в сфере безопасности, так и во внешней политике в более широком смысле. Никто не сомневается, что эти инвестиции необходимы для обеспечения нашей обороноспособности, а также для демонстрации нашей приверженности НАТО.
К сожалению, в течение последних 30 лет мы полностью пренебрегали защитой населения, и война на Украине с первых дней показала, насколько важно, чтобы жители Эстонии в случае нападения или стихийного бедствия были защищены.
В начале октября я встречался с министрами внутренних дел Финляндии, Латвии и Литвы в Хельсинки, чтобы ознакомиться со структурами и стратегией механизмов защиты населения. Правда, страны Балтии и Польша были в Финляндии скорее в порядке школьной экскурсии. После Второй мировой войны финны последовательно инвестировали в защиту населения и таким образом широкомасштабно развивали государственную оборону. У них есть систематически развиваемый потенциал, в котором есть место каждому от граждан до компании.
Рийгикогу обсудит план спасателей по защите населения как вопрос государственной важности
В одном только Хельсинки насчитывается 16 общественных убежищ, которые ежедневно используются как станции метро, спортивные залы, автостоянки или, например, бассейны. В случае войны или любого другого кризиса они обеспечат безопасное убежище десяткам тысяч жителей. В убежищах есть все необходимое: кровати, средства гигиены, переносные туалеты, водопровод, резервный генератор и, конечно же, автономная система вентиляции.
Во время нашего визита мы посетили убежище Мерихака в центре Хельсинки, которое находится на глубине 30 метров под землей. Ежедневно оно функционирует как спортивный комплекс, но в кризис может принять 6000 человек, которые могут продержаться там по меньшей мере 72 часа.
Но это только общественные убежища. Всего в Хельсинки с населением 600 000 человек есть убежища на 900 000 человек, потому что закон предусматривает, что при постройке каждого жилого дома там также должно быть построено убежище. В повседневной жизни они по сути являются подвальными боксами и складскими помещениями, но соединены с надлежащей системой вентиляции, чтобы в случае необходимости укрыться люди оставались там и были защищены.
В наших новых жилых массивах таких убежищ нет, и государство или органы местного самоуправления не обязаны создавать такие убежища при строительстве новых зданий. Были предприняты усилия по развитию защиты населения, но из-за недостаточного или нестабильного финансирования эффект ограничен: мы можем отметить некоторые убежища и повысить осведомленность. Например, многие жители Эстонии уже нашли в своих почтовых ящиках свежую брошюру Спасательного департамента "Будь готов!" (Ole Valmis!), в которой содержатся инструкции по подготовке к кризису.
Они, безусловно, необходимы, но в реальной кризисной ситуации одни лишь информационные брошюры или телефонные приложения не гарантируют безопасность наших жителей, нужна функционирующая система, начиная с хорошо обученных людей и заканчивая системой оповщения и убежищами.
Обеспечение защиты и безопасности населения в кризисных ситуациях является задачей Министерства внутренних дел, но в то же время развитие защиты населения и расходы на нее не могут идти в ущерб нашей повседневной безопасности. Нынешние разовые вливания денег в защиту населения позволяют ликвидировать критические пробелы в возможностях, но не позволяют планомерно развивать отрасль.
Точно так же, как мы смогли спланировать наши военные возможности, зная, что для этого есть определенное финансирование в размере не менее 2% государственного бюджета, невоенные возможности защиты населения также нуждаются в постоянном финансировании, оцениваемом примерно в 70 миллионов евро или 0,5% ВВП в год.
Речь идет об инвестициях в создание необходимой инфраструктуры, привлечении и обучении волонтеров, создание снаряжения, критических резервов и запасов, а также в работу общей спасательной сети в кризисной ситуации, от которой, в том числе, зависит наша способность при необходимости принимать международную помощь.
Во многих кризисах мы видели, что существует международное желание оказать помощь стране, находящейся в кризисе, но узким местом становится скорее готовность и способность самого нуждающегося получить эту помощь и доставить ее людям.
Придерживаюсь мнения, что, как и расходы на оборону, инвестиции, связанные с развитием защиты населения, должны быть общим интересом и желанием всех политических сил в Эстонии, поэтому необходимо достичь соглашения между партиями о фиксированном и постоянном финансировании в защиту населения, аналогично расходам на военную оборону.
В четверг Рийгикогу на своем очередном заседании обсудит план Спасательного департамента по защите населения как вопрос государственной важности, и именно здесь мы могли бы заложить основу для такого консенсуса на законодательном уровне.
Военная безопасность важна, но мы также должны защищать наше население, что требует сотрудничества государства, местных органов власти, общественных объединений и частного сектора. В виде Финляндии у нас есть пример, а также грамотные и активные люди, которые могли бы развивать эту сферу, но это просто невозможно, если нет долгосрочного плана и гарантированного финансирования.