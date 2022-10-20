Лаури Ляэнеметс: в случае войны жители Эстонии были бы по большей части беззащитны

Военная тактика россиян в Украине, нацеленная на украинских жителей и гражданские объекты, показывает, насколько важно для страны быть способной и готовой защитить свой народ в случае боевых действий против гражданского населения, чтобы было как можно меньше жертв среди гражданского населения.

Мы видим печальные фото, как жители Киева прячутся на станциях метро, ​​но на мгновение задумаемся: куда бы мы спрятались в такой ситуации? Даже если мы сможем в достаточной мере защитить территорию страны, как будут защищены гражданские лица, которые впоследствии будут восстанавливать страну?

С точки зрения инвестиций в оборону Эстония, несомненно, "пятая" в НАТО, а расходы на оборону в размере 2% ВВП или более являются нашей мантрой как в сфере безопасности, так и во внешней политике в более широком смысле. Никто не сомневается, что эти инвестиции необходимы для обеспечения нашей обороноспособности, а также для демонстрации нашей приверженности НАТО.

К сожалению, в течение последних 30 лет мы полностью пренебрегали защитой населения, и война на Украине с первых дней показала, насколько важно, чтобы жители Эстонии в случае нападения или стихийного бедствия были защищены.