Расторгнут договор с оператором испорченного бассейна Академии МВД в Нарве

- Согласно гарантийным условиям строительства, бассейн нуждается в гарантийном ремонте, для чего ведутся переговоры с застройщиком бассейна. "Riigi Kinnisvara" и Академия внутренней обороны работают над тем, чтобы гарантийный ремонт был осуществлен при ближайшей возможности, что является одной из предпосылок для открытия услуги плавательных бассейнов, - сообщила пресс-представитель "Riigi Kinnisvara" Сигне Оргсе.

Неудачное проектировочное решение?

Никто из официальных лиц не рассказал газете, что же именно произошло с новым бассейном в Нарве - отчего его пришлось надолго закрыть, а договор с оператором расторгнуть.

Только со слов клиентов бассейна стало ясно, что проблема, похоже, в неудачно выбранном проектировщиками покрытии всех поверхностей как в самой плавательной ванне, так и в помещениях бассейна.

Один осведомленный источник, не захотевший публиковать свое имя, рассказал, что все поверхности нарвского бассейна покрыты не керамической плиткой, а особым синтетическим покрытием. Оно особо требовательно к химикатам и качеству ухода. Было видно, что в этом бассейне лак с покрытия стал облезать хлопьями и испортил воду, а вдобавок в раздевалке синтетическое покрытие слезло кусками прямо до бетонного основания.

Нарве не хватает плавательных дорожек

За те месяцы, пока не работает общественный бассейн в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны, ощутимо выросла нагрузка на оставшийся в одиночестве муниципальный плавательный бассейн нарвской спортшколы "Энергия". "Мы ощущаем недовольство горожан", - подтвердил директор спортшколы Андрей Шилин.

По рассказу Шилина, именно сейчас, в октябре, как обычно до максимума повышается посещаемость бассейна, и любителям воды не хватает места на дорожках в отведенное для свободного плавания время.

При этом, как отметил собеседник, открывшийся в 2021 году новый бассейн в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны уже успел приучить многих горожан к плаванию.