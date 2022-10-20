Совсем новый плавательный бассейн в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны оказался с дефектами и не принимает любителей водных тренировок с лета. Что и когда будет с осушенным бассейном дальше - не ясно.
Расторгнут договор с оператором испорченного бассейна Академии МВД в Нарве
Проработавший менее полутора лет плавательный бассейн в нарвском учебно-жилом комплексе Академии внутренней обороны на улице Пауля Кереса закрылся перед Яановым днем на срок до августа - для выполнения гарантийного технического обслуживания, как тогда сообщалось. Затем, в июле, бассейн оповестил клиентов, что обслуживание продлится до октября. В октябре бассейн тоже не открылся, а его клиентский телефон больше не подключен к сети.
Как писало ранее "Северное побережье", управляющее госнедвижимостью АО "Riigi Kinnisvara" 8 января 2021 года заключило с нарвским ТОО "Spes Ehital" договор сроком на пять лет об оказании общедоступной услуги плавательного бассейна в тогда только что выстроенном Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны на улице Пауля Кереса.
Бассейн, нашедший было себе хозяина, распахнул двери в феврале 2021 года и проработал более-менее благополучно до начала лета 2022-го. С той поры он закрыт, а из 25-метровой плавательной ванны откачана вода.
Ищут нового оператора бассейна
Владелец и руководитель "Spes Ehital" Антон Иванов ныче сказал "Северному побережью", что не даст никакой информации ни о состоянии бассейна, ни о возможных сроках его повторного открытия. Он сказал только, что развернутый комментарий может дать АО "Riigi Kinnisvara", управляющее всем зданием. По интонации Иванова было совершенно ясно, что ничего хорошего об этой ситуации он не думает.
В "Riigi Kinnisvara" сообщили, что договор со "Spes Ehital" был расторгнут еще с июля, так что это бывший оператор бассейна. Теперь ведутся переговоры о поиске нового партнера.
- Согласно гарантийным условиям строительства, бассейн нуждается в гарантийном ремонте, для чего ведутся переговоры с застройщиком бассейна. "Riigi Kinnisvara" и Академия внутренней обороны работают над тем, чтобы гарантийный ремонт был осуществлен при ближайшей возможности, что является одной из предпосылок для открытия услуги плавательных бассейнов, - сообщила пресс-представитель "Riigi Kinnisvara" Сигне Оргсе.
Неудачное проектировочное решение?
Никто из официальных лиц не рассказал газете, что же именно произошло с новым бассейном в Нарве - отчего его пришлось надолго закрыть, а договор с оператором расторгнуть.
Только со слов клиентов бассейна стало ясно, что проблема, похоже, в неудачно выбранном проектировщиками покрытии всех поверхностей как в самой плавательной ванне, так и в помещениях бассейна.
Один осведомленный источник, не захотевший публиковать свое имя, рассказал, что все поверхности нарвского бассейна покрыты не керамической плиткой, а особым синтетическим покрытием. Оно особо требовательно к химикатам и качеству ухода. Было видно, что в этом бассейне лак с покрытия стал облезать хлопьями и испортил воду, а вдобавок в раздевалке синтетическое покрытие слезло кусками прямо до бетонного основания.
Нарве не хватает плавательных дорожек
За те месяцы, пока не работает общественный бассейн в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны, ощутимо выросла нагрузка на оставшийся в одиночестве муниципальный плавательный бассейн нарвской спортшколы "Энергия". "Мы ощущаем недовольство горожан", - подтвердил директор спортшколы Андрей Шилин.
По рассказу Шилина, именно сейчас, в октябре, как обычно до максимума повышается посещаемость бассейна, и любителям воды не хватает места на дорожках в отведенное для свободного плавания время.
При этом, как отметил собеседник, открывшийся в 2021 году новый бассейн в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны уже успел приучить многих горожан к плаванию.
- Тот бассейн за время работы дополнительно популяризировал плавание в нашем городе, - сказал Шилин, уверенный, что как минимум два бассейна Нарве необходимы.