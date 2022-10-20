Oхраняемые в настоящее время как представляющие культурную ценность памятники, которые могут быть связаны с советской оккупацией, можно будет снести уже в начале следующего года. Решение о сносе памятников будет принимать вновь созданная правительственная комиссия, пишет rus.err.ee.
Министр юстиции: охраняемые как объекты культуры советские памятники вскоре могут быть снесены
Mинистр юстиции Леa Данилсон-Ярг встретилась в четверг с министром культуры Пирет Хартман по вопросу демонтажа памятников, чтобы обсудить законопроект Министерства юстиции, упрощающий демонтаж памятников, охраняемых как представляющие культурную ценность объекты.
"Объявленный Рийгикогу террористическим российский режим во главе с Путиным явно опирается на советское наследие, и мы, конечно, не можем говорить о советских памятниках только в контексте истории, потому что эти памятники в настоящее время используются для подрыва безопасности Эстонии и пропаганды неправильного подхода к истории, и здесь государство обязано действовать жестко", - сказала Данилсон-Ярг.
"Поэтому я особенно рада, что министр культуры сейчас заняла позицию в поддержку снятия советских памятников, а также прекратила работу против проекта, который Минюст уже разослал месяц назад, который был разработан Минюстом и позволяет убрать эту советскую атрибутику из публичного пространства. Так что я очень рада, что министр культуры тоже поняла эту необходимость и готова работать над этим вместе", — отметила министр юстиции.
Данилсон-Ярг сказала, что встреча с министром культуры была весьма конструктивной. "Мы договорились, что советские памятники в любом случае должны быть вынесены из публичного пространства, и в основном говорили о том, как действовать с теми объектами, которые в связи с их культурной ценностью взяты под охрану Департаментом охраны памятников старины. Мы договорились, что укажем в проекте, как действовать с объектами, взятыми под такую охрану", - сказала министр юстиции.
Департаменту защиты памятников старины назначили временного руководителя
"Для того, чтобы объект, охраняемый как культурная ценность, можно было изменить или внести в него какие-либо изменения, это должно быть согласовано с Департаментом охраны памятников старины. Если объекты должны быть снесены, то сначала они должны быть удалены из списка подлежащих защите объектов", — сказала Данилсон-Ярг. По её словам, таких объектов около тридцати.
Если местное самоуправление хочет удалить объект, оно должно связаться с Департаментом охраны памятников старины и попросить убрать этот объект из списка подлежащих защите.
"Теперь, если возникает спор и Департамент охраны памятников старины считает снятие охраны необоснованным, у нас есть правительственная комиссия по разрешению этих споров. Было решено добавить сюда положение, что если возникают такие споры, то их разрешает правительственная комиссия и выносит окончательное решение о том, надо ли снимать защиту с этого объекта или нет, а затем вносит соответствующее предложение министру культуры. И министр культуры должен исходить из решения этой комиссии. Не будет такого, что комиссия может порекомендовать снять защиту с этого объекта как с памятника культуры, а министр культуры будет медлить и решать, что этот объект заслуживает защиты, либо объект остаётся стоять на прежнем месте", — сказала Данилсон-Ярг.
По словам Данилсон-Ярг, министр культуры согласилась с тем, что когда речь идет о памятниках, мы не можем говорить только об их культурной ценности, они также очень четко связаны с безопасностью страны, и вопросы безопасности не могут решаться исходя только с точки зрения ценности наследия. "Здесь гораздо более широкие соображения, т.е. за этим должно стоять и решение правительства, и связанная с этим ответственность. Это решение, которое принимает правительственная комиссия, будет обязательным для исполнения министром культуры. Поэтому я считаю, что эта [комиссия] будет достаточно широкой, будет учитывать как соображения безопасности государства, а также другие различные другие соображения, которые могут быть связаны с этими объектами", - пояснила министр юстиции.
Останки солдат и гражданских лиц из могилы в Раади перезахоронили в разных концах кладбища
Данилсон-Ярг отказалась сказать, что именно будет с мемориалом павшим в Техумарди, мемориалом Маарьямяги или сталинским фасадом жилого дома на углу улицы Лийвалайа и Тартуского шоссе. "Я бы не стала говорить что-то по этим конкретным объектам отдельно, потому что у меня тоже нет компетенции. Вот для чего нужна эта правительственная комиссия, потому что общество тоже ждет более комплексного решения, где сбалансированно учитываются разные аспекты и разные интересы", - сказала министр.
Министр юстиции надеется, что процесс сноса нынешних культурных ценностей скоро наберет обороты. "Я все же хотела бы, чтобы это произошло как можно скорее, учитывая текущую ситуацию. Этот законопроект уже месяц ждет своей очереди, и я очень надеюсь, что то дополнение, которое мы согласовали в законопроекте с министром культуры, будет записано на этой неделе, и мы отправим его на ознакомление. Уже на следующей неделе законопроект можно будет представить правительству, а оттуда в Рийгикогу. Рассмотрение в Рийгикогу также требует времени, но надеюсь, что по крайней мере до конца года у нас будет эта правовая база, и мы сможем действовать в соответствии с ней в начале нового года", — пояснила Данилсон-Ярг.
Ведь параллельно идут работы, и местные самоуправления уже снимают памятники, — отметила Данилсон-Ярг.
Хартман: мы учитываем как безопасность, так и защиту памятников старины
По словам министра культуры Пирет Хартман, важно, что на встрече было решено, что эксперты Департамента охраны памятников старины должны будут проводить предварительную оценку для проведения изменений на объектах, находящихся под охраной государства.
"Если до сих пор органы местного самоуправления или министр юстиции имели право устранять объекты, находящихся под защитой, без привлечения соответствующих экспертов, то в будущем при желании что-то изменить в этих объектах будут привлекаться в обязательном порядке специалисты по культурному наследию", - сказала Хартман.
"Мы договорились с министром юстиции, что в ближайшее время чиновники министерств представят новую редакцию законопроекта, в которой будут учтены аспекты как безопасности, так и защиты памятников старины. Благодаря новой редакции законопроекта эксперты получат больше прав голоса, чтобы в будущем избежать принятия политически мотивированных решений", - пояснила Хартман.