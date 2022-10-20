Министр юстиции: охраняемые как объекты культуры советские памятники вскоре могут быть снесены

Департаменту защиты памятников старины назначили временного руководителя

"Для того, чтобы объект, охраняемый как культурная ценность, можно было изменить или внести в него какие-либо изменения, это должно быть согласовано с Департаментом охраны памятников старины. Если объекты должны быть снесены, то сначала они должны быть удалены из списка подлежащих защите объектов", — сказала Данилсон-Ярг. По её словам, таких объектов около тридцати.

Если местное самоуправление хочет удалить объект, оно должно связаться с Департаментом охраны памятников старины и попросить убрать этот объект из списка подлежащих защите.

"Теперь, если возникает спор и Департамент охраны памятников старины считает снятие охраны необоснованным, у нас есть правительственная комиссия по разрешению этих споров. Было решено добавить сюда положение, что если возникают такие споры, то их разрешает правительственная комиссия и выносит окончательное решение о том, надо ли снимать защиту с этого объекта или нет, а затем вносит соответствующее предложение министру культуры. И министр культуры должен исходить из решения этой комиссии. Не будет такого, что комиссия может порекомендовать снять защиту с этого объекта как с памятника культуры, а министр культуры будет медлить и решать, что этот объект заслуживает защиты, либо объект остаётся стоять на прежнем месте", — сказала Данилсон-Ярг.