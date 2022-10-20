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Министр окружающей среды Каллас рекомендует VKG построить меньший целлюлозный завод

Северное побережье
Министр окружающей среды Каллас рекомендует VKG построить меньший целлюлозный завод
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Мадис Каллас, министр окружающей среды, Социал-демократическая партия
Мадис Каллас, министр окружающей среды, Социал-демократическая партия Фото: Sander Ilvest / Postimees

Министр окружающей среды Мадис Каллас сказал, что концерн Viru Keemia Grupp (VKG), которая планирует строительство целлюлозного завода в Ида-Вирумаа, не может рассчитывать на увеличение объемов лесозаготовок, чтобы обеспечить сырьем свой завод, и предложил VKG запланировать не такой большой завод, пишет rus.err.ee.

"Я также на прошлой неделе встречался с VKG, и мы обсуждали эту тему. Мое предложение заключалось в том, что если они рассчитывают на дополнительные объемы вырубок в эстонских лесах, то я не вижу, как этого можно было достичь", — сказал Каллас в эфире программы "Uudis+" на Vikerraadio.

"Теперь обсуждение будет заключаться в том, можно ли сделать эту инвестицию, этот целлюлозный завод в несколько меньших масштабах, которые больше соответствовали бы эстонскому лесному массиву, и чтобы мы получили эти инвестиции. Потому что, конечно, эти рабочие места будут очень ценны, и эта инвестиция была бы очень ценной", — добавил министр окружающей среды.

VKG объявил, что к 2027 году планирует завершить строительство завода стоимостью 800 миллионов евро на территории волости Люганузе. По данным VKG, завод должен ежегодно приносить государству 250 миллионов евро налоговых поступлений и создать 1200 хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Каллас подчеркнул, что, поскольку нынешние объемы вырубок в Эстонии, по его мнению, уже слишком велики, владельцы завода не могут надеяться на дальнейшее их увеличение.

Увеличение потребности в древесине также было названо экологами возможным препятствием для строительства завода.

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