Маркетолог туристического кластера Меэлис Кууск станет исполнительным руководителем Союза самоуправлений

- Я, конечно, не скажу, что мне стало скучно в туристическом кластере, но уезд нуждается в развитии, впереди интересные времена и большие перемены, справедливый переход и все остальное. Эта давно вакантная должность показалась интересным вызовом, - сказал Меэлис Кууск, почему он решил баллотироваться.