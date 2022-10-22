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Маркетолог туристического кластера Меэлис Кууск станет исполнительным руководителем Союза самоуправлений

Кюлли Крийс
, журналист
Маркетолог туристического кластера Меэлис Кууск станет исполнительным руководителем Союза самоуправлений
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Меэлис Кууск сказал, что туризм по-прежнему будет близок его сердцу, но в будущем уезд нужно рассматривать как единое целое, потому что "все ножки табурета должны быть крепкими, иначе он не выдержит".
Меэлис Кууск сказал, что туризм по-прежнему будет близок его сердцу, но в будущем уезд нужно рассматривать как единое целое, потому что "все ножки табурета должны быть крепкими, иначе он не выдержит". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Меэлис Кууск, три года занимавший должность руководителя маркетинговых проектов туристического кластера Ида-Вирумаа, в декабре приступит к работе исполнительным руководителем уездного союза самоуправлений (ИВСС).

- Я, конечно, не скажу, что мне стало скучно в туристическом кластере, но уезд нуждается в развитии, впереди интересные времена и большие перемены, справедливый переход и все остальное. Эта давно вакантная должность показалась интересным вызовом, - сказал Меэлис Кууск, почему он решил баллотироваться.

На своей нынешней должности он, конечно, контактировал с самоуправлениями и делал совместные проекты, но их внутренней жизни он особо не видел, это еще предстоит открыть и изучить.

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