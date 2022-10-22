Общественный транспорт должен быть единым как в уезде, так и в Кохтла-Ярве

Для жителей Йыхви, ездящих в больницу или на работу в расположенные в этом районе учреждения-предприятия, движение стало менее удобным. Например, из района кладбища или улиц Раху и Муру надо сначала добраться до автовокзала, чтобы оттуда доехать на другом автобусе в Ахтме.