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Общественный транспорт должен быть единым как в уезде, так и в Кохтла-Ярве

Кюлли Крийс
, журналист
Общественный транспорт должен быть единым как в уезде, так и в Кохтла-Ярве
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Будучи уездной линией, автобус №107 ездил от Йыхви до центральной больницы, но с июля конечная остановка городской линии находится в Таммику.
Будучи уездной линией, автобус №107 ездил от Йыхви до центральной больницы, но с июля конечная остановка городской линии находится в Таммику. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С июля прежняя уездная линия стала йыхвиской городской, а это означает среди прочего, что ее автобус не следует теперь до центральной больницы. И не может следовать, ведь больница расположена на территории уже другого самоуправления - города Кохтла-Ярве.

Для жителей Йыхви, ездящих в больницу или на работу в расположенные в этом районе учреждения-предприятия, движение стало менее удобным. Например, из района кладбища или улиц Раху и Муру надо сначала добраться до автовокзала, чтобы оттуда доехать на другом автобусе в Ахтме.

- Раньше на автобусе №107 много людей ездило в Ахтме. Кроме работников больницы, продавцы тамошних магазинов, швеи, учащиеся и, конечно, наши пациенты, - сказала работающая в больнице Анжелика, начинающая свой путь на работу именно в районе улиц Раху и Муру.

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