С июля прежняя уездная линия стала йыхвиской городской, а это означает среди прочего, что ее автобус не следует теперь до центральной больницы. И не может следовать, ведь больница расположена на территории уже другого самоуправления - города Кохтла-Ярве.
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Общественный транспорт должен быть единым как в уезде, так и в Кохтла-Ярве
Общественный транспорт должен быть единым как в уезде, так и в Кохтла-Ярве
Для жителей Йыхви, ездящих в больницу или на работу в расположенные в этом районе учреждения-предприятия, движение стало менее удобным. Например, из района кладбища или улиц Раху и Муру надо сначала добраться до автовокзала, чтобы оттуда доехать на другом автобусе в Ахтме.