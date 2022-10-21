Начал работу консультативный совет пациентов Ида-Вируской центральной больницы

Консультативный совет пациентов – это действующая при больнице группа из 9 человек, представляющая пациентов Ида-Вируской центральной больницы и их родственников. Члены группы на добровольной основе участвуют в деятельности консультативного совета.

Цель совета пациентов – применять опыт, прислушиваться к мнению и предложениям пациентов и их близких для оказания и развития медицинских услуг в больнице и тем самым способствовать предоставлению в Ида-Вируской центральной больнице услуг, ориентированных на человека.

Совет пациентов вносит свой вклад в развитие медицинских услуг больницы, улучшение обслуживания пациентов и их близких в больнице, содействует сотрудничеству между пациентами и работниками больницы, а также составляет и разрабатывает пути пациента с точки зрения пациента.

На сегодняшний день, помимо Ида-Вируской центральной больницы, консультативные советы действуют еще при пяти других эстонских больницах (Клиника Тартуского университета, Северо-Эстонская региональная больница, Пярнуская больница, Курессаареская больница, Вильяндиская больница). Мотивацией для создания консультативного совета пациентов послужил положительный опыт европейских клиник и результаты доказательных исследований.

В совет пациентов Ида-Вируской центральной больницы подали заявки 15 человек, но только 9 из них были избраны в первый состав совета. В ходе выборов решающее значение имели сильное желание и мотивация людей внести свой вклад в развитие медицинских услуг больницы. В первый состав совета пациентов Ида-Вируской центральной больницы входят: Андо Сайор (председатель консультативного совета), Владислава Васичкина (представитель Эстонской ассоциации рассеянного склероза), Ану Пийримаа, Хелин Метсаталу, Иви Притс, Яаника Микк, Ярмо Юхансон, Ксения Москвина, Вероника Коссар.

На первой встрече представители Ида-Вируской центральной больницы (Тармо Тохвер, Ксения Верховская, Койт Орас и Криста Меэру) представили структуру больницы, мотивы создания консультативного совета, методы обратной связи с пациентами и первоначальные эскизы Ахтмеского корпуса. «Члены совета также утвердили положение, регулирующее порядок работы, и согласовали организацию работы следующих заседаний. Комментарии по темам, обсуждаемым на встречах, дают члены совета, а также представители больницы», - сообщила Верховская. В заседаниях совета пациентов будут принимать участие представители больницы: руководитель сестринского дела и обслуживания пациентов Ксения Верховская и руководитель отдела обслуживания клиентов Криста Меэру.