ОПРОС ⟩ Подорожание каких товаров или услуг стало для вас особенно болезненным?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Пеэтер КАЛДУР, священнослужитель: - В принципе, меня не особенно беспокоит подорожание, хотя иногда то, что происходит, выглядит очень глупо. Я самый обычный человек со средним доходом и от которого ничего не зависит. Пока получается все оплатить, нет смысла нервничать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Галина ШЕБАЛОВА, пенсионерка: - Почувствовала подорожание продуктов, особенно повседневных - хлебобулочные изделия, молочные. Мясных мало беру, поэтому такие траты не сильно бьют по карману. В парикмахерскую регулярно хожу, но там, где обслуживаюсь, пока ничего не поменялось. Приходится приспосабливаться, а что еще делать?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Яан СЯЭЛИК, пенсионер: - Все подорожало, и это не может не огорчать, особенно пенсионеров. Идешь в магазин, тратишь всегда больше прежнего. Приходится в чем-то и отказывать себе. Работающие люди, возможно, лучше справляются, но для каждого рост цен на что угодно болезненный.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Калле ЛЕМБЕР, предприниматель: - Продукты заметно подорожали, но мы в семье не особо это чувствуем, потому что стараемся придерживаться здорового питания, сейчас много сезонных овощей. Но болезненно подорожание электричества, теплоэнергии и моторного топлива - занимаемся производством питания, сложности есть.