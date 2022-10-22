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ОПРОС ⟩ Подорожание каких товаров или услуг стало для вас особенно болезненным?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Подорожание каких товаров или услуг стало для вас особенно болезненным?
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Фото: Shutterstock

В еврозоне в среднем потребительские цены выросли в сентябре на 9,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщает rus.err.ee.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Пеэтер КАЛДУР, священнослужитель:

- В принципе, меня не особенно беспокоит подорожание, хотя иногда то, что происходит, выглядит очень глупо. Я самый обычный человек со средним доходом и от которого ничего не зависит. Пока получается все оплатить, нет смысла нервничать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Галина ШЕБАЛОВА, пенсионерка:

- Почувствовала подорожание продуктов, особенно повседневных - хлебобулочные изделия, молочные. Мясных мало беру, поэтому такие траты не сильно бьют по карману. В парикмахерскую регулярно хожу, но там, где обслуживаюсь, пока ничего не поменялось. Приходится приспосабливаться, а что еще делать?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Яан СЯЭЛИК, пенсионер:

- Все подорожало, и это не может не огорчать, особенно пенсионеров. Идешь в магазин, тратишь всегда больше прежнего. Приходится в чем-то и отказывать себе. Работающие люди, возможно, лучше справляются, но для каждого рост цен на что угодно болезненный.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Калле ЛЕМБЕР, предприниматель:

- Продукты заметно подорожали, но мы в семье не особо это чувствуем, потому что стараемся придерживаться здорового питания, сейчас много сезонных овощей. Но болезненно подорожание электричества, теплоэнергии и моторного топлива - занимаемся производством питания, сложности есть.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эндель САВОЛАЙНЕН, пенсионер:

- По поводу еды не очень беспокоит, справимся. А вот подорожание коммунальных услуг и моторного топлива очень действует. Мой автомобиль сейчас больше в гараже стоит, чем ездит. К дочери в Таллинн съездить обойдется 50 евро, а на автобусе "Люкс-экспресс" всего 4,80. Как думаете, что выберу?

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