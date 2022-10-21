Kantar Emor: разрыв в популярности Партии реформ и EKRE еще больше сократился

По сравнению с сентябрем, популярность возглавляющей правительство Партии реформ снизилась в октябре с 29% до 28%, в то время как рейтинг оппозиционной EKRE вырос с 23% до 25%, достигнув самой высокой отметки в этом году, пишет rus.err.ee.