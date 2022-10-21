По сравнению с сентябрем, популярность возглавляющей правительство Партии реформ снизилась в октябре с 29% до 28%, в то время как рейтинг оппозиционной EKRE вырос с 23% до 25%, достигнув самой высокой отметки в этом году, пишет rus.err.ee.
Kantar Emor: разрыв в популярности Партии реформ и EKRE еще больше сократился
Kantar Emor: разрыв в популярности Партии реформ и EKRE еще больше сократился
Такие данные приводятся в опросе, проведенном Kantor Emor по заказу ERR.
В поддержку центристов в октябре, так же как и месяцем ранее, высказались 14% избирателей. Столько же респондентов готовы проголосовать за партию "Эстония 200", чей рейтинг вырос сразу на 3%.
Популярность соцдемов напротив снизилась на 3% до 8%.
Рейтинг Isamaa снизился с 8% до 7%. Партию "Зеленые Эстонии" поддерживали 2%, а "правых" - 1% опрошенных.
По оценке экспертов, росту популярности "Эстонии 200" поспособствовала смена председателя партии и предшествовавшее этому обсуждение в СМИ, а если говорить о русскоязычных избирателях, то у них сейчас нет явного предпочтения.