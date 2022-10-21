Аккерманн: введение новых налогов необходимо, но не в ближайшие четыре месяца

Она ожидает от политических партий включения налоговых предложений в свои предвыборные программы.

Аккерманн сказала в передаче Esimene stuudio на канале ETV, что Эстония живет сейчас не по средствам, а дефицит государственного бюджета составляет 2,6% от валового внутреннего продукта (ВВП). В то же время, по ее словам, это оправдано продолжающейся в Украине войной.

Однако министр признала, что Эстонии потребуются новые налоги для увеличения доходов государства.

"Я считаю, что необходимо найти новые доходы для государства. Но в ближайшие четыре месяца дебатов о налогах точно не предвидятся. Налоговые изменения за это время приняты не будут. Выборы не за горами, и партии будут включать налоговые предложения в свои программы. Выборы - хорошая возможность для этого", - отметила она.

Сама министр никаких идей относительно налогов не предложила.

"В течение последних трех лет в Рийгикогу я уже занималась увеличением новых доходов государства и очень тщательно руководила процедурой двух законопроектов. Один из них связан с изменением Строительного кодекса, согласно которому установлены более точные условия для строительства ветряных электростанций в прибрежных водах Эстонии, после чего была принята планировка морской территории. А второй - с платой за ветрогенераторы, что тоже приносит в бюджеты государства и местных самоуправлений дополнительные миллионы", - сказала она.

По словам Аккерманн, ее личная позиция заключается в том, что земельный налог в Эстонии должен быть выше.

"Земельный департамент планирует переоценку земли, и ожидается, что цена на землю увеличится в разных регионах на разных объектах в несколько раз; изменения должны вступить в силу в 2024 году, благодаря чему возникнут дополнительные налоговые поступления, и я считаю, что это правильно", - пояснила она.

Что касается темы высшего образования, Аккерманн считает важным, чтобы люди получали первое высшее образование бесплатно, а последующее - платно.