ДАМСКАЯ ИСТОРИЯ ⟩ "Держатель для чулок" заставил размышлять о правах женщин

Все началось с предмета, попавшего в руки творческой личности - режиссера и киносценариста Алены Суржиковой. Она говорит, что подобного раньше не видела и гадала, для чего эта конструкция с резинками может быть использована. Как и с чем ее надевать? Старшие просветили - такой пояс в середине прошлого века служил для поддержания чулок.