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ДАМСКАЯ ИСТОРИЯ ⟩ "Держатель для чулок" заставил размышлять о правах женщин

Ирина Кивисельг
, журналист
"Держатель для чулок" заставил размышлять о правах женщин
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Алена Суржикова говорит, что передвижная выставка о развитии положения женщин в обществе побывала в разных городах Эстонии и, она уверена, побудила многих задуматься.
Алена Суржикова говорит, что передвижная выставка о развитии положения женщин в обществе побывала в разных городах Эстонии и, она уверена, побудила многих задуматься. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Передвижная выставка Музея колясок из деревни Кяру под названием "История женских прав и белья в одной коляске" добралась до города свежих морских ветров. В минувшую пятницу в Силламяэском городском музее открылась историческая экспозиция, через предметы интерьера, гардероба и детского транспорта рассказывающая о развитии положения женщин в обществе и женских правах.

Все началось с предмета, попавшего в руки творческой личности - режиссера и киносценариста Алены Суржиковой. Она говорит, что подобного раньше не видела и гадала, для чего эта конструкция с резинками может быть использована. Как и с чем ее надевать? Старшие просветили - такой пояс в середине прошлого века служил для поддержания чулок.

- Если для меня, достаточно взрослого человека, это было удивительно, что говорить о современной молодежи, которая не знает значения слова "телеграмма"? - рассуждает Алена. - Родилась идея выставки исторического женского белья, которая из простой демонстрации превратилась в большее - экспозиция рассказывает, как одежда отражала положение женщины в обществе в разные времена, став частью большого феминистского проекта "Женщины рулят". 

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