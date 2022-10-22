Передвижная выставка Музея колясок из деревни Кяру под названием "История женских прав и белья в одной коляске" добралась до города свежих морских ветров. В минувшую пятницу в Силламяэском городском музее открылась историческая экспозиция, через предметы интерьера, гардероба и детского транспорта рассказывающая о развитии положения женщин в обществе и женских правах.
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ДАМСКАЯ ИСТОРИЯ ⟩ "Держатель для чулок" заставил размышлять о правах женщин
"Держатель для чулок" заставил размышлять о правах женщин
Все началось с предмета, попавшего в руки творческой личности - режиссера и киносценариста Алены Суржиковой. Она говорит, что подобного раньше не видела и гадала, для чего эта конструкция с резинками может быть использована. Как и с чем ее надевать? Старшие просветили - такой пояс в середине прошлого века служил для поддержания чулок.