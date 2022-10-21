Айвар Воог: русскоязычное население в Эстонии затрудняется с выбором партии

По сравнению с сентябрем, популярность реформистов снизилась с 29% до 28%. Потеряли поддержку избирателей и другие входящие в коалицию партии: за соцдемов отдать свой голос согласились 8% респондентов, что на 3% меньше, чем месяцем ранее. На 1%, до 7% снизилась и поддержка Isamaa, следует из результатов опроса, проведенного Kantor Emor по заказу ERR.

По словам социолога Kantar Emor Айвара Воога, отчасти это можно объяснить деятельностью партии Eesti 200, рейтинг которой за месяц вырос на 3% до 14%.

"Люди, поддерживающие партию Eesti 200, поддерживают и социал-демократов и реформистов - партии, которые представляют либеральное мировоззрение. Если у Eesti 200 повысился рейтинг, это значит, что они забрали голоса у социал-демократов, которые в некотором смысле находятся на заднем плане, и их министр экономики сейчас получает очень много критики. Это все повлияло на рейтинг социал-демократов", - пояснил социолог.

На той же отметке в 14% остался и рейтинг оппозиционной центристской партии. Он в этом месяце не изменился. В то же время популярность партии EKRE выросла с 23 до 25%, поставив очередной личный рекорд в этом году.

По словам Воога, консерваторы отчасти переманивают избирателя у центристов.

Рейтинги остальных партий держатся на уровне 1-2%.