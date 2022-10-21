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ВИДЕО ⟩ В Йыхви скоро будет готово учебное здание школы программистов

Эрик Гамзеев
, журналист
В Йыхви скоро будет готово учебное здание школы программистов
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Новое учебное здание технологической школы расположено в основательно перестроенном бывшем доме АТС в Йыхвиском микрорайоне по адресу: Тарту пыйк, 2.
Новое учебное здание технологической школы расположено в основательно перестроенном бывшем доме АТС в Йыхвиском микрорайоне по адресу: Тарту пыйк, 2. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В Йыхви вот-вот будет готово учебное здание школы технологий "kood/Jõhvi", в котором со второй половины ноября будут изучать программирование 500 взрослых.

Под учебное здание реновировали много лет стоявшее без использования здание бывшей АТС советской постройки, которое в результате обошедшихся почти в пять миллионов евро строительных работ получило новые внешний вид и внутреннее оснащение.

Начавшая деятельность осенью 2021 года технологическая школа временно работала в Силламяэ в помещениях Ида-Вирумааского центра профобразования.

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