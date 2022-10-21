В Йыхви вот-вот будет готово учебное здание школы технологий "kood/Jõhvi", в котором со второй половины ноября будут изучать программирование 500 взрослых.
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ВИДЕО ⟩ В Йыхви скоро будет готово учебное здание школы программистов
В Йыхви скоро будет готово учебное здание школы программистов
Под учебное здание реновировали много лет стоявшее без использования здание бывшей АТС советской постройки, которое в результате обошедшихся почти в пять миллионов евро строительных работ получило новые внешний вид и внутреннее оснащение.