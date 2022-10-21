Член правления Социал-демократической партии, вице-мэр Тарту Леммит Каплински выразил свою поддержку созданию атомной электростанции в Эстонии и пообещал продолжить работу над тем, чтобы представляемая им партия заняла поддерживающую позицию по этому вопросу, rus.err.ee.
Член правления соцдемов: партия может пересмотреть свой взгляд на строительство АЭС
Появившаяся в "Актуальной камере" информация о том, что Социал-демократическая партия является единственной парламентской партией, выступающей против строительства атомной электростанции в Эстонии, является не совсем корректной, отметил Каплински, мнение которого в пятницу приводит портал новостей вещания ERR.ee.
"Это утверждение основано на предыдущих решениях, которые сегодняшнее правление не рассматривало. Среди социал-демократов есть очень четкие, определенные взгляды, и я и еще несколько человек четко понимаем, что нет никаких разумных альтернатив строительству атомной электростанции", - заявил Леммит Каплински.
По словам Каплински, атомная энергия — это чистый, дешевый и безопасный способ производства электроэнергии.
Он также пообещал продолжать работать над отстаиванием своей позиции, чтобы вскоре услышать новость о том, что "все парламентские партии поддерживают строительство атомной электростанции в Эстонии".