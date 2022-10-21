Член правления соцдемов: партия может пересмотреть свой взгляд на строительство АЭС

Появившаяся в "Актуальной камере" информация о том, что Социал-демократическая партия является единственной парламентской партией, выступающей против строительства атомной электростанции в Эстонии, является не совсем корректной, отметил Каплински, мнение которого в пятницу приводит портал новостей вещания ERR.ee.

"Это утверждение основано на предыдущих решениях, которые сегодняшнее правление не рассматривало. Среди социал-демократов есть очень четкие, определенные взгляды, и я и еще несколько человек четко понимаем, что нет никаких разумных альтернатив строительству атомной электростанции", - заявил Леммит Каплински.

По словам Каплински, атомная энергия — это чистый, дешевый и безопасный способ производства электроэнергии.