Анвар Самост: В ожидании нормализации процентной ставки

В то же время люди и предприятия Эстонии получают больше денег, чем когда-либо прежде. Нельзя отрицать, что на эти деньги можно жить лучше, чем раньше. Но за последний год инфляция стала настолько быстрой, что средний человек чувствует отчетливое обнищание при сравнении цен и доходов. Ведь до сих пор деньги накапливались, потому что среднестатистический эстоноземелец по натуре бережлив и, несмотря на множество изменений в государственном устройстве, всегда хочет иметь запас на черный день.

Эти тысячи, а в сумме десятки миллиардов евро, лежащие на банковских счетах без прибыли, заставили многих людей искать способ, как угнаться за инфляцией, рискуя не больше, чем при обычном вкладе, или даже приумножить свои деньги в реальном выражении.

Следует отметить, что конкуренция на банковском рынке Эстонии не является острой. Крупные банки благополучно поделили большую часть клиентов между собой, связали их с услугами и долгосрочными займами. Учреждение банка с нуля, вероятно, является одним из самых неосуществимых путей, которым можно пойти, начиная новый бизнес в Эстонии.