На прошлой неделе многие журналисты получили пресс-релиз крупного коммерческого банка, подобного которому те, кто помоложе, возможно, не встречали за всю свою трудовую деятельность. Банк сообщил, что повысит процентные ставки по срочным вкладам. За последние десять лет в ходе сумасшедшего денежно-политического эксперимента мы все привыкли к тому, что хранение сбережений на банковском депозите ничего не дает. Поэтому на самом деле это является гораздо большим культурным изменением, чем кажется на первый взгляд.
Анвар Самост: В ожидании нормализации процентной ставки
В то же время люди и предприятия Эстонии получают больше денег, чем когда-либо прежде. Нельзя отрицать, что на эти деньги можно жить лучше, чем раньше. Но за последний год инфляция стала настолько быстрой, что средний человек чувствует отчетливое обнищание при сравнении цен и доходов. Ведь до сих пор деньги накапливались, потому что среднестатистический эстоноземелец по натуре бережлив и, несмотря на множество изменений в государственном устройстве, всегда хочет иметь запас на черный день.
Эти тысячи, а в сумме десятки миллиардов евро, лежащие на банковских счетах без прибыли, заставили многих людей искать способ, как угнаться за инфляцией, рискуя не больше, чем при обычном вкладе, или даже приумножить свои деньги в реальном выражении.
Следует отметить, что конкуренция на банковском рынке Эстонии не является острой. Крупные банки благополучно поделили большую часть клиентов между собой, связали их с услугами и долгосрочными займами. Учреждение банка с нуля, вероятно, является одним из самых неосуществимых путей, которым можно пойти, начиная новый бизнес в Эстонии.
Было бы логично, если бы создание кредитно-сберегательного товарищества, во многом похожего на банк, было почти таким же сложным, как делопроизводство с целью получения разрешений? Но на самом деле это совсем не сложно. Создать кредитно-сберегательное товарищество несложно, к тому же надзор за этими, подобными банку, учреждениями, которые по сути занимаются привлечением вкладов и выдачей кредитов, низок.
Удивительным образом еще несколько лет назад получить в Эстонии лицензию на криптовалюту, действующую во всей Европе, было проще, чем учредить банк. Год назад почти 400 предприятий в Эстонии имели лицензии на предоставление услуг виртуальной валюты. Это было больше, чем во всех остальных странах Евросоюза вместе взятых. Да, действительно, вы не ослышались.
"Должно ли государство запретить кредитные кооперативы, работающие на деньги членов? Или просто констатировать, что во все времена легковерные люди каким-то образом лишались денег и никто не в состоянии быть нянькой для всех? Было бы лучше, если бы нормальная ситуация восстановилась и проценты по обычному срочному банковскому вкладу стали сопоставимы с инфляцией или немного превышали ее".
АНВАР САМОСТ, журналист
И еще. В то время как инвестиционным фондам, например, не разрешается рекламировать ожидаемую доходность, кредитно-сберегательные товарищества и криптовалютные фирмы не подпадали под такие ограничения. Любой, кто читает газеты или смотрит телевизионные программы, видит эти раздражающие объявления, обещающие 9, 10, даже 12 процентов "интресса" в год на деньги, вложенные в кооператив с красивым патриотическим названием. Не 0 и не 0,5 процента, как в обычных банках.
Неудивительно, что некоторые из них уже оказались настоящими пирамидами, где право принимать решения и осуществлять надзор во всем товариществе по договору, заключаемому при вступлении в члены, делегировано паре руководителей, которые либо направляют вовлеченные деньги в рискованный бизнес по быстрому кредитованию, либо просто дешево одалживают их своим фирмам.
Эти случаи печальны. В большинстве случаев пожилые люди потеряли доход от продажи недвижимости или сбережения, накопленные в течение жизни. Суммы исчисляются десятками, а то и сотнями тысяч евро. Есть примеры в остальном совершенно "стальных", хорошо справляющихся, образованных и опытных людей, которые все же клюнули на удочку. Есть примеры тех, кто едва ли осознавал, что положил деньги вообще не в банк.
Должно ли государство запретить кредитные кооперативы, работающие на деньги членов? Или просто констатировать, что во все времена легковерные люди каким-то образом лишались денег и никто не в состоянии быть нянькой для всех? Что далеко не каждый может управлять сбережениями и деньгами самостоятельно?
Министерство финансов разрабатывает более строгие регуляции для кредитно-сберегательных товариществ. Грядут ограничения на рекламу, наделение полномочиями, начиная с определенных объемов товарищества могут попасть под надзор Финансовой инспекции, аналогично банкам. Больше не будет бесконтрольной выдачи разрешений на криптовалюту, и, очевидно, большинство из них будут аннулированы.
Но на самом деле было бы лучше, если бы нормальная ситуация восстановилась и проценты по обычному срочному банковскому вкладу стали сопоставимы с инфляцией или немного превышали ее.