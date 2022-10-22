План йыхвиского парка Борнхёэ начинает обретать форму

В этом зеленом уголке в будущем должна обрести свое место скульптура самого знаменитого йыхвиского судьи Эдуарда Борнхёэ.

В следующем году исполнится 10 лет с того момента, как в Йыхвиском волостном управлении созрел план разбить на зеленой зоне между волостным управлением и домом суда так называемый парк Борнхёэ. В будущем году волость должна наконец заказать для него проект.