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План йыхвиского парка Борнхёэ начинает обретать форму

Эрик Калда
, журналист
План йыхвиского парка Борнхёэ начинает обретать форму
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В этом зеленом уголке в будущем должна обрести свое место скульптура самого знаменитого йыхвиского судьи Эдуарда Борнхёэ.
В этом зеленом уголке в будущем должна обрести свое место скульптура самого знаменитого йыхвиского судьи Эдуарда Борнхёэ. Фото: Kollaaž / Матти Кямяря / Põhjarannik

В следующем году исполнится 10 лет с того момента, как в Йыхвиском волостном управлении созрел план разбить на зеленой зоне между волостным управлением и домом суда так называемый парк Борнхёэ. В будущем году волость должна наконец заказать для него проект.

В 2013 году на подоконнике кабинета йыхвиского волостного старейшины появился макет скульптуры, изображающей сидящего на скамейке писателя Эдуарда Борнхёэ с отрытой книгой на коленях, из которой выходят герои его романа "Князь Габриель, или Последние дни монастыря Святой Бригитты" Агнес и Габриэль. Большинство знают последних по снятому в 1969 году Григорием Кромановым художественному фильму "Последняя реликвия".

Идея скульптуры, которой исполнилось 10 лет

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