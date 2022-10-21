Пассажиропоток Elron за первые 9 месяцев вырос на 19%

Количество пассажиров увеличилось по всем направлениям, сообщила в пятницу пресс-служба перевозчика.

Больше всего пассажиров воспользовалось линиями Таллинн-Турба (897 000), Таллинн-Палдиски (873 000) и Таллинн-Тарту (886 000). Самый быстрый рост пассажиропотока наблюдался на линиях Таллинн-Тарту (+42%), Таллинн-Нарва (+30%) и Таллинн-Вильянди (+23%).

«В сентябре на линии Таллинн-Нарва было перевезено более 50 000 пассажиров. В летние месяцы этого года пассажиров в направлении Нарвы было несколько больше, потому что этот маршрут больше используется летом, и так было каждый год. Кроме того, за это время изменилось расписание, что также влияет на удобство использования различных линий,» сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Расписание для жителей нашего региона стало намного неудобнее, так как утренний поезд из Нарвы выходит почти на час позже. Почему?

«Как мы сообщали ранее, причиной текущего изменения расписания является ремонт железной дороги. Мы используем инфраструктуру Эстонской железной дороги для обслуживания наших пассажиров, и Эстонская железная дорога в настоящее время проводит ремонтные работы между Аэгвийду и Тапа, поэтому одна дорога закрыта для движения на период строительства. Если одна дорога закрыта, поезда не могут ходить по ней по обычному расписанию. Скорее будьте довольны, потому что мы всё ещё можем поддерживать движение всех поездов в Нарву и Тарту. В западном направлении, например, из-за ремонтных работ поезда ходят в несколько раз реже, чем обычно,» оправдывал это изменение Ронни Конго.