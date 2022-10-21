Жителям Эстонии массово поступают мошеннические письма

На этой неделе полиция получила около 100 сообщений о распространяющихся мошеннических письмах, которые рассылаются от имени сотрудников полиции, полиции безопасности, а также министерств. Это – мошенничество и эти письма необходимо удалить.

По словам руководителя службы по расследованию тяжких преступлений криминального бюро Пыхяской префектуры Вячеслава Миленина, на этой неделе вновь участились сообщения о мошеннических письмах. «Большая благодарность гражданам, которые распознают мошеннические письма и сообщают об этом в полицию. Таким образом мы можем получить представление о масштабах распространения мошенничества, чтобы предупредить и других людей. Несмотря на то, что структура электронных писем в течение недель немного изменилась, также как и имя отправителя, их содержание осталось прежним. Человека обвиняют в том, что в отношении него ведется производство по делу, связанное с порнографией. Цель мошенничества – ввести человека в замешательство и выманить у него деньги», – описал Миленин.

Полиция опровергает содержание рассылаемых писем. «В письмах используются имена настоящих полицейских или известных людей, например имя бывшего министра юстиции, но эти люди не отправляли писем. Это не отправленные полицией или другим учреждением электронные письма, а мошенничество», – добавил Миленин.

Сейчас массово распространяются электронные письма, которые рассылаются от имени полиции и полиции безопасности. «С отправителем письма нельзя вступать в разговор. Мошенники начинают оказывать на человека давление и манипулируют им, утверждая, что если человек будет сотрудничать, то производство проведут быстрее или человеку дадут возможность избежать наказания. Таким образом у людей вымогают деньги. Полиция таким не занимается. Электронные письма с таким или похожим содержанием можно удалить. Также не открывайте приложенные к письму файлы, которые вы считаете непонятными или подозрительными», – подчеркнул Миленин.

Признаки мошеннических писем:

∙ Названия учреждений выдуманы. Примеры выдуманных названий: Euroopa Politseiamet (Департамент полиции Европы), Keskdirektoriaat (Центральный директорат), Riigipolitsei (Государственная полиция) и т. д.

∙ Логотипы в письмах растянуты или сжаты.

∙ Присутствуют орфографические ошибки и нелогичные предложения.